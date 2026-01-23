¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×4·î¤«¤éºùÅç³Ø¹»¤ØÅý¹ç¡¡ÊÄ¹»Á°¤Î¾®³ØÀ¸¤¬°é¤Æ¤¿ºùÅçÂçº¬¶¥¤ê¤Ë¡ª
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤ÇÊÄ¹»¤¹¤ëºùÅç¤Î¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°é¤Æ¤¿ºùÅçÂçº¬¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÀÄ²Ì»Ô¾ì¤Ç¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£4·î¤Ë¤ÏµÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤ÎºùÅç³Ø¹»¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ø¹»¤ÇºùÅçÂçº¬¤ò¶¥¤ê¤Ë½Ð¤¹¤Î¤ÏºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÀÄ²Ì»Ô¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë°ÒÀª¤ÎÎÉ¤¤À¼¡£¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤ÇÊÄ¹»¤¹¤ëºùÅç¤Îºù½§¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬°é¤Æ¤¿ºùÅçÂçº¬¡¢Ìó280ËÜ¤Ç¤¹¡£
¡ÖºùÅçÂçº¬¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ËÆÏ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¡Êºù½£¾®³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¡Ë
¡ÖºùÅçÂçº¬¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ºùÅç¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬°é¤Æ¤¿ºùÅçÂçº¬¤ò¶¥¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÇºÇ¸å¡£¾®³Ø¹»¤Ï4·î¤Ë³«¹»¤¹¤ëµÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¡¢ºùÅç³Ø¹»¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡5Ç¯Á°¤«¤éºùÅçÂçº¬¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤·22Æü¡¢°ì½ï¤Ë¼ý³Ï¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºùÅç¤ÎºùÊö¾®³Ø¹»¤ÈÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¿ÀÆî¾®³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊºùÊö¾®³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¡Ë
¡Ö3000±ß¤È¤«1400±ß¤È¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤¤ÃÍÃÊ¤ÇÇä¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×
¡Ê¿ÀÆî¾®³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¡Ë
¡Ö¡Ê¶¥¤ê¤Ï¡Ë¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡£Ç®µ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ºÇ¹âÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤ÏÅìºùÅç¾®³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¬°é¤Æ¤¿½Å¤µÌó10¥¥í¤ÎºùÅçÂçº¬¤Ç4500±ß¤Ç¤·¤¿¡£¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿ºùÅçÂçº¬¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤ËÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£