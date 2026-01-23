TBS NEWS DIG Powered by JNN

22Æü¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤ß¤Á¤ç¤Ñ ¡Û¿¼Ìë¤Î­à¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤­á¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¡ÖËè²óÉé¤±¤¬¤Á¡×¶¦´¶¤ä­àÆ¨¤²Æ»­á¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â



¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ë»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ªÊ¢¶õ¤¤¤Æ¤ë»þ¤Î¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Åê¹Æ»þ´Ö¤ò¸«¤ë¤È¡¢­à¸á¸å11:21­á¤ÈÉ½µ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿¼Ìë¤Ë¿©Íß¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£

 



¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ÎÀï¤¤Ëè²óÉé¤±¤¬¤Á¤Ê¤ó¤À¤è¤Í ¡×¡Ö²¶¤Ê¤éÉÃ¤ÇÉé¤±¤ë¼«¿®¤¢¤ë¤ï£÷¡×¤Ê¤É¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×ÌÍ¤¿¤Ù¤è¤¦¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÍ¶ÏÇ¡¢¡Ö¿¼Ìë¤Ë¤ªÊ¢¤¹¤¤¤¿¤é¡¢¥«¥í¥ê¡¼Äã¤¤¤·¡¢¤¢¤Ã¤Ä¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌ£Á¹½Á¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È­àÆ¨¤²Æ»­á¤ò¶µ¤¨¤ëÀ¼¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û