Åß¤Î¼¼²¹¤Ï¡Ö18¡î°Ê¾å¡×¤ò¿ä¾©¡¡¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙº¹¤Ï¡Ö5¡î°ÊÆâ¡×¤Ë¡¡¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙº¹ÂÐºö¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
´¨¤¤Æü¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤Î¤¬Éô²°¤ÎÃæ¤Î¡È²¹ÅÙº¹¡É¡£¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙº¹¤Ï¡Ö5¡î°ÊÆâ¡×¤Ë¤ª¤µ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¾²¤Ï¥Ò¥ó¥ä¥ê¡Ä¼¼Æâ²¹ÅÙº¹¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©
½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤ËÃí°Õ¡¡Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â
ÆîÇÈ²í½Ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º£¥·¡¼¥º¥óºÇÄ¹¤Î´¨ÇÈ¤Ç¡¢Íè½µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï±Æ¶Á¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½Êó¤Ç¤¹¡£
¢§»¥ËÚ¤ÎºÇ¹â¡¦ºÇÄãµ¤²¹
¡¦24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§¡Ý4¡î/¡Ý10¡î
¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë¡§¡Ý5¡î/¡Ý11¡î
¡¦24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§0¡î/¡Ý5¡î
¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë¡§¡Ý1/¡Ý5¡î
¢§¿·³ã¤ÎºÇ¹â¡¦ºÇÄãµ¤²¹
¡¦24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§3¡î/¡Ý1¡î
¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë¡§2¡î/¡Ý2¡î
¢§Åìµþ¤ÎºÇ¹â¡¦ºÇÄãµ¤²¹
¡¦24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§11¡î/0¡î
¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë¡§9¡î/1¡î
¢§µþÅÔ¤ÎºÇ¹â¡¦ºÇÄãµ¤²¹
¡¦24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§8¡î/0¡î
¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë¡§6¡î/0¡î
¢§Ê¡²¬¤ÎºÇ¹â¡¦ºÇÄãµ¤²¹
¡¦24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§9¡î/4¡î
¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë¡§8¡î/3¡î
ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡Ö·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¡×¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¡²¬¤Ç¤â¡¢24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏÀã¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙº¹¤ËÃí°Õ¡ª¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥É¥é¥Õ¥È¸½¾Ý¡×¤È¤Ï¡©
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤ó¤Ê´¨¤¤Æü¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥É¥é¥Õ¥È¸½¾Ý¡×¤Ç¤¹¡£
Ç®¹©³Ø¤Ë¾Ü¤·¤¤»³ÍüÂç³ØÂç³Ø±¡¡¦Ä»»³¹§»Ê½Ú¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶õµ¤¤ÎÀ¼Á¤È¤·¤Æ¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤Ï·Ú¤¯¡¢Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤Ï½Å¤¤¤¿¤á¡¢ÃÈË¼¤Ç²¹¤á¤é¤ì¤¿¶õµ¤¤ÏÉô²°¤Î¾å¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÁëºÝ¤ÇÎä¤¨¤¿¶õµ¤¡×¤Ï¾²¤Ë±è¤Ã¤Æ²¼¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÈË¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÖÂ¸µ¤¬´¨¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥É¥é¥Õ¥È¸½¾Ý¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î²¹ÅÙº¹¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤«¡¢½»ÂðÀßÈ÷¥á¡¼¥«¡¼¡ÖLIXIL¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
N¥¹¥¿¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎÌó7³ä¤Î½»Âð¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·úÃÛ´ð½à¤Çºî¤é¤ì¤¿Éô²°¡£¡Ê¢¨LIXIL¤Ë¤è¤ë¤È¡Ë
N¥¹¥¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡ÖÂ¸µ¤ÎÊý¤¬¾¯¤·Îä¤¨¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ï¤º¤«1Ê¬¤Û¤É¡£Â¸µ¤Ë´¨¤µ¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤Î±ÇÁü¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¾²¤Ï¤¹¤³¤·Îä¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤Î¹â¤µ¤Ï¡Ö23¡î¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¸µ¤Î²¹ÅÙ¤Ï¡Ö20¡î¡×¡£Æ±¤¸Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¡Ö3¡î¡×¤Îº¹¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Áë¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ï²¹ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡Ä
LIXIL ½»¤Þ¤¤StudioÅìµþ¡¡¸Å¹ÂÍÎÌÀ ´ÛÄ¹
¡ÖÁë¤ÇÎä¤ä¤µ¤ì¤¿¶õµ¤¤¬¤¹¡¼¤Ã¤È¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¡×
Áë¤Î¶á¤¯¡¢´é¤Î¹â¤µ¤Ç¤Ï¡Ö23¡î¡×¡£°ìÊý¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï¡Ö16¡î¡×¡£¡Ö7¡î¡×¤Î²¹ÅÙº¹¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÈæËã²»»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¿ô»ú¤Ç¸«¤ë¤ÈÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤â²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤ä·¤²¼¤ò¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Ï¡¸«¹§Ç·¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
²¹ÅÙº¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤¹¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¡¢²æ¡¹Âç¿Í¤¬´¶¤¸¤ë²¹ÅÙº¹¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÂÎ¤¬Îä¤¨¤ë¤È¡¢·ì´É¤¬¼ý½Ì¤µ¤ì¡¢·ì°µ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÎä¤¨¾É¡×¤ä¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¤ÎÄã²¼¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËýÀÅª¤Ë·ì¹ÔÉÔÎÉ¤¬Â³¤¯¤È¡ÖÇ¾¹¼ºÉ¤Î¥ê¥¹¥¯¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅß¤Î¼¼²¹¤Ï18¡î°Ê¾å¤ò¿ä¾©¡× ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙº¹ÂÐºö¤Ï¡©
ÆîÇÈ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
²È¤ÎÃæ¤Î²¹ÅÙº¹¤Ë¤âÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
WHO¤Ï¡¢Åß¤Î¼¼²¹¤Ï¡Ö18¡î°Ê¾å¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£18¡î¤ò²¼²ó¤ë¤È¡¢¡Ö¹â·ì°µ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»³ÍüÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÎÄ»»³¹§»Ê½Ú¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö²È¤ÎÃæ¤Î²¹ÅÙº¹¤Ï¡Ø5¡î°ÊÆâ¡Ù¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²¹ÅÙº¹¤¬5¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µÞ·ã¤Ê²¹ÅÙº¹¤Ç¡Ö¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢5¡î°ÊÆâ¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤Ï·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¢§¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Áë¤Î¶á¤¯¤Ë¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡Ê¤Ê¤±¤ì¤ÐÀðÉ÷µ¡¤Ç¤â²Ä¡Ë¤òÃÖ¤¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¶õµ¤¤ò¤«¤º®¤¼¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤¬°ìÄê¤Î²¹ÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¡Ö23¡î¡×¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Éô²°¤Î°ìÉô¤Ï¡Ö18¡î°Ê²¼¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉô²°Á´ÂÎ¤ò¶Ñ°ì¤Ê²¹ÅÙ¤Ç²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¢§ÆþÍáÁ°¤ËÍá¼¼¤ÎÊÉ¤ò²¹¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ä¡¢ÆþÍá¸å¡¢Íá¼¼¤ÎÃæ¤ÇÂÎ¤ò¿¡¤¯¤³¤È¤Ç¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÈË¼¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤ÏÉô²°¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Äù¤áÀÚ¤Ã¤¿Éô²°¤ÈÏ²¼¤Îº¹¤¬¡Ö5¡î°Ê¾å¡×¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃÈË¼¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿Êý¤¬¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
³¤,
¥Û¥Æ¥ë,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ä¹Ìî,
ÇÛÀþ,
³ùÁÒ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¶âÂ°²Ã¹©