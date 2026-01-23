¡È¸øÌÀÉ¼¡É¤Ï¼«Ì±¤«¿·ÅÞ¤«¡¡Á°²ó¤ÎÉ¼º¹¡¢Ìó4000É¼¤â¡¡³ÆÅÞ¤ÎÏ¢·È¤Ï¡©³Æ¿Ø±Ä¤Ë¼èºà¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
23Æü¸á¸å¡¢½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£2·î8Æü¤ÎÅê³«É¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ÆÅÞ¤ÎÉ¼¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û½°±¡Áª¤ØÎ×¤à³Æ¿Ø±Ä¡¡¸½ºß¤Î¾ðÀª¤Ï¡©
Í¿ÌîÅÞ¤È¤â¤ËÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡È³ÆÅÞ¤ÎÏ¢·È¡É
ÆüÈæËã²»»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
É¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢³ÆÅÞ¤ÎÏ¢·È¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤ÎÍ¿ÅÞÏ¢Î©¤ÎÊÑ²½¤ä¿·ÅÞ¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÁªµóÀï¤Ç¤ÎÏ¢·È¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤Ï¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤Ë¤è¤ëÁªµó¶¨ÎÏ¤ä¸õÊä¼Ô¤ÎÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TBSÊóÆ»¶É ÁªµóËÜÉô¥Ç¥¹¥¯ ËÜ¿ùÈþ¼ù µ¼Ô:
º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¼«Ì±¤È¸øÌÀ¤¬¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤êÁÈ¤ó¤ÇÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÏÉôÊ¬Åª¤ÊÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸¶Â§¡¢Áªµó¶èÄ´À°¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¿ÅÞ¤ÎÉ¼¤ò³ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤¤ÊÆ°¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ¿ÅÞ¤Î¹½¿Þ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¡¢Î©·û¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¿¶¦»º¤Ï¡¢ÃæÆ»¤¬È¯Â¤·¤¿¤³¤È¤ÇÁªµó¶¨ÎÏ¤ÎÅÚÂæ¤¬²õ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤¡×»ÑÀª¤ò²ñ¸«¤ÇÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·û¤È¸øÌÀ¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ù±çÁÈ¿¥¤¬Áªµó¶¨ÎÏ¡¢Áªµó¶èÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç45ÄøÅÙ¤ÎÁªµó¶è¤Ç´û¤ËÎ©¸õÊä¼Ô¤¬¶¥¹ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤É¼¤Î¹ÔÊý¡¡¸øÌÀÂ¦¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
É¼¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ¿ùÈþ¼ù ÁªµóËÜÉô¥Ç¥¹¥¯:
º£²ó¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÃæÆ»¤¬È¯Â¤·¤¿¤³¤È¤ÇÎ©·û¤È¸øÌÀ¤ÎÂç¤¤Ê²ô¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµÞ¤ÊÁªµó¡¢·ëÅÞ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î©·û¡¦¸øÌÀ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ù±ç¼Ô¤¿¤Á¤Ë½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¸øÌÀÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢Î©·û¤È¹çÎ®¤·¤¿¤³¤È¤ËÍý²ò¤¬½½Ê¬¤ËÆÀ¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ì±¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡ÈÀ¯Å¨¡É¤À¤Ã¤¿¸õÊä¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ËÄñ¹³´¶¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³Î¤«¤Ç¤¹¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
É¼¤òÅê¤¸¤ë³§¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ÍÏÇ¤¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Î©¸õÊä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿ù ÁªµóËÜÉô¥Ç¥¹¥¯:
Î©¸õÊä¤·¤¿Î©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÃæÆ»¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÉ½¸þ¤¤Ë¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯ºöÅª¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È´°àú¤ËÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Ø±Ä¤Î»Ù±ç¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¿¾¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¤É¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×È¯Â¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¡¡³Æ¿Ø±Ä¤Î¾ðÀª¤Ï¡©
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
16Æü´Ö¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£³Æ¿Ø±Ä¤Ëº£²ó¤ÎÁªµóÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ÎÈ¯Â¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§µìÎ©·û
¡È¸øÌÀÉ¼¡É¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¸øÌÀÅÞ»Ù»ýÁØ¤ØÀâÌÀÉÔÂ
¢ª¡ÖÍý²ò¤¬ÉÔ½½Ê¬¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
¢§µì¸øÌÀ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ì±¤«¸øÌÀ¤Î¸õÊä¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÆ»¸õÊä¤¬¤¤¤Ê¤¤Áªµó¶è¤â¤¢¤ë
¢ª¡Ö¼«¼çÅêÉ¼¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
ËÜ¿ù ÁªµóËÜÉô¥Ç¥¹¥¯:
¼«¼çÅêÉ¼¤È¤Ï¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¡ÖÉ¬¤º¤³¤Î¿Í¤ËÅêÉ¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ì±¤È¸øÌÀ¤Ç¡¢289¤ÎÁªµó¶è¤Î¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´¤Æ¤Ë¸õÊä¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÃæÆ»¸õÊä¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áªµó¶è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¼«¼çÅêÉ¼¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃæÆ»°Ê³°¤Î¸õÊä¼Ô¤«¤é¡ÖÈæÎã¤ÏÃæÆ»¤Ë¡¢¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¡×¤È½©ÇÈ¤òÁ÷¤é¤ì¤ëÁªµó¶è¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
³Æ¿Ø±Ä¤Ë¤â¸½ºß¤Î¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼«Ì±
¡Ö¹â¤¤Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¡×¤Ë´üÂÔ
¡Ö¸øÌÀÉ¼¤ÎÎ®½Ð¡×¤ËÉÔ°Â
¢§°Ý¿·
ËÜµòÃÏ¤ÎÂçºå¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ëÁªµó¤Ø¤ÎÈãÈ½¤â
¢§¹ñÌ±
¡ÖÃæÆ»¤ËÉÔ»²²Ã¡×¤¬µÈ¤«¡©¶§¤«¡©
¿Ø±Ä¤âÆÉ¤á¤º
¢§¶¦»º
²áµî¤Ë¤ÏÎ©·û¤Î¸õÊä¼Ô±þ±ç¤â
¡Ö¸øÌÀ¤ÈÁÈ¤ó¤ÀÎ©·û¡×±þ±ç¤·¤Ê¤¤
ËÜ¿ù ÁªµóËÜÉô¥Ç¥¹¥¯:
¼«Ì±ÅÞ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸øÌÀÉ¼¤ÎÎ®½Ð¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±¤È¸øÌÀ¤Î´Ø·¸¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿Áªµó¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°ú¤Â³¤±þ±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸øÌÀÂ¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤â¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¯¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÇÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢°Ý¿·¤È¶¥¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±¤Î¸õÊä¼Ô¤¬°Ý¿·¤«¤é¿äÁ¦¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¦»ºÅÞ¤ÏÅÞ¤È¤·¤Æ¡ÖÃæÆ»¤Î¤³¤È¤Ï±þ±ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁªµó¶è¤ò¸«¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Ë¤Ï¶¯¤¤Äñ¹³´¶¤ò¼¨¤¹¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢º£²ó¤ÏÌîÅÞ¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤êÍ¿ÅÞ¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¹½¿Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»²À¯ÅÞ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç178¤Î¾®Áªµó¶è¤Î¸øÇ§È¯É½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅêÉ¼¤Ç°Õ»×É½¼¨¡Ö¤É¤ÎÅÞ¤Î¹Í¤¨¤¬¤è¤êÎÉ¤¤ÆüËÜ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤«¡×
ÆüÈæ¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤Î°Õ»×É½¼¨¤ò¤·¤Ë¡¢¤³¤Î¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÃæ¤Ç°ìÉ¼¤òÅê¤¸¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ¿ù ÁªµóËÜÉô¥Ç¥¹¥¯:
¿¿Åß¤ÎÁªµó¤ÇÅêÉ¼¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤·¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤»þ´ü¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤¬·Ç¤²¤ëÂçµÁ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¤Ç¤¤¤¤¤«¹ñÌ±¤ËÌä¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÁíÍý¤¬Ã¯¤«¤ò¹ñÌ±¤Ë°Õ»×É½¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì±¼çÅª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½°±¡Áª¤¬À¯¸¢ÁªÂòÁªµó¤Ê¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬ÆÃ¤Ë¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ÎÅÞ¤Î¹Í¤¨¤¬¤è¤êÎÉ¤¤ÆüËÜ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤«¤ò¡¢Í¸¢¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢ÅêÉ¼¤Ç°Õ»×É½¼¨¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
==========
¡Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ó
ËÜ¿ùÈþ¼ù
TBSÊóÆ»¶É ÁªµóËÜÉô¥Ç¥¹¥¯
¾ðÀªÊ¬ÀÏ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó