ËÜ²ñµÄ¾ì¤Ë¶Á¤¯¡ÖËüºÐ»°¾§¡×¸á¸å¤Ë¤Ï³¹Æ¬±éÀâ¤â¡Ä³ÆÅÞ¥È¥Ã¥×¤¬È¯¸À¡¡»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÀï¤ËÆÍÆþ¡¡°ÛÎã¤º¤¯¤á¤Î¡È¿¿Åß¤ÎÁªµóÀï¡É¤Ø
23Æü¸á¸å1»þÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡§
¤³¤Î¸å¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¤Þ¤¹¡£¿¿Åß¤ÎÃ»´ü·èÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¡¤ÁÈ´¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÂÐ¤¹¤ëÌîÅÞ¤Ï¡Ä¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
º£Æü¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë³§¤µ¤ó¤¬Á´°÷¤â¤É¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÆÆ£¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÁ´¹ñÁö¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¡¢Áö¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¸áÁ°¤Î³ÕµÄ¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤Ë·èÄê¡£
ÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤Ï60Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
°ÛÎã¤º¤¯¤á¤Î¿¿Åß¤ÎÃ»´ü·èÀï¤ËÆÍÆþ¤·¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å1»þÁ°¡¢½°µÄ±¡ËÜ²ñµÄ¾ì¤Ø¤È»ç¤Î¤Õ¤¯¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿²ò»¶¾Û½ñ¤¬±¿¤Ð¤ì¤ë¤³¤í¡¢µÄ¾ì¤Ç¤Ï¿·ÅÞ¡¦ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤È°Â½»¶¦Æ±´´»öÄ¹¤¬¾Ð´é¤ÇÃÌ¾Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¡£
¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿ÀÆÆ£¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÏÌîÅÄ»á¤Ë¾Ð´é¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ÀÆÆ£»á¤ÏÌîÅÄ»á¤È°Â½»»á¤Î´Ö¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¤è¤ê¹ñ²ñ½éÆü¤Î23Æü¡¢ÀÊÂØ¤¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢12·î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀÊ½ç¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¿·ÅÞ¤Î´é¤È¤Ê¤ë3¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤ÇÃÌ¾Ð¤¹¤ë¸÷·Ê¤¬¡£
°ìÊý¡¢Í¿ÅÞµÄ°÷¤Î°®¼ê¹¶¤á¤Ë¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹â»Ô¼óÁê¡£
¤½¤·¤Æ¸á¸å1»þ¡¢±¿Ì¿¤ÎËÜ²ñµÄ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢µÄ¾ì¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿²ò»¶¾Û½ñ¤¬³Û²ì½°±¡µÄÄ¹¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³Û²ìÊ¡»ÖÏº ½°±¡µÄÄ¹¡§
ÆüËÜ¹ñ·ûË¡Âè7¾ò¤Ë¤è¤ê½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¡£
ËÜ²ñµÄ¾ì¤Ë¶Á¤¯ËüºÐ»°¾§¤È¤È¤â¤Ë½°µÄ±¡¤Ï²ò»¶¡£
ËüºÐ¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¯¤Ê¤«¡¢¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£
¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï¹Å¤¯¡¢¸ý¤ò¿¿°ìÊ¸»ú¤Ë·ë¤Ó¡¢Á°¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÃæÆ»¤Î3»á¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤â¾Ð´é¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌîÅÄ»á¤ÈÀÆÆ£»á¤Ï¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·µÄ¾ì¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ò»¶¤ÎÍ¾±¤¤¬»Ä¤ëµÄ¾ì¤Ç¤Ï¡¢À¯³¦°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¿û¸µ¼óÁê¤ÈÀÐÇËÁ°¼óÁê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´ßÅÄ¸µ¼óÁê¤¬°®¼ê¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤Ï¼Â¤Ë60Ç¯¤Ö¤ê¡£
À¯ÉÜ¤ÏÎ×»þ³ÕµÄ¤Ç¡¢½°±¡Áª¤ÎÆüÄø¤ò27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤Ë·èÄê¡£
²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï16Æü¤ÈÀï¸åºÇÃ»¤Ç¤¹¡£
¸á¸å2»þ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÅÞËÜÉô¤ËÁªµóËÜÉô¤Î´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¡£
¸á¸å3»þ¤Ë¤Ï¡¢ÃæÆ»¤ÎÌîÅÄ»á¡¢ÀÆÆ£»á¤é¤¬Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ËÎ×¤à¤Ê¤É¡¢Í¿ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÀï¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡§
º£²ó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÀ¯ºö¡£¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌä¤¦¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç³§¤µ¤Þ¤Ë¿³È½¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢Æ²¡¹¤È¹ñ²ñ¤Î¾ì¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î²ò»¶¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿À¯ºö¡¢ÁêÅö¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤Ï°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ë¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤³µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Ï¢Î©À¯¸¢¤ÎÀ§Èó¡¢°ÕµÁ¡¢¤½¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¸¢¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
¼å¼Ô¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹ñ¤ò²æ¡¹¤Ï¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Î¤¦¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¾¡Éé¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡£Î¬¤·¤ÆÃæÆ»¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡§
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö·ÐºÑ¸å²ó¤·²ò»¶¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡£¤¿¤ÀÁªµó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²æ¡¹¤¬ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£À¯¶ÉÁªµóºÇÍ¥Àè¤Î¸Å¤¤À¯¼£¤«¤é¡¢¹ñÌ±À¸³èºÇÍ¥Àè¡¢·ÐºÑºÇÍ¥Àè¤Î¿·¤·¤¤À¯¼£¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¶¦»ºÅÞ¡¦ÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¡§
ËÜÅö¤ËÄ¶Ã»´ü·èÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò³ÆÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¢¤ëºâ¸»¤ò¼¨¤¹¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤³¤³¤¬ÁèÅÀ¤À¡£²¿¤¬ÁèÅÀ¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂç¤¤¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤¬É¬Í×¡£
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¦¶ûÞ¼ËüÎ¤¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
ÁíÍý½¢Ç¤¤µ¤ì¤¿»þ¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÁíÍý½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤¬Àè¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡ÖÆ¯¤«¤º²ò»¶¡×¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡Ö±³¤Ä¤²ò»¶¡×¤À¤È»×¤¦¡£
»²À¯ÅÞ¡¦¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¡§
¤³¤Î¡Ê´¨¤¤¡Ë»þ´ü¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÅêÉ¼Î¨¤¬²¼¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤âÅêÉ¼Î¨¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ï»²À¯ÅÞ¤Î»ÈÌ¿¡£ÅêÉ¼Î¨¤ò¾å¤²¤ÆÌµÅÞÇÉÁØ¤ËÁªµó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¶½À¯ÅÞ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤ò¡¢ÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÒÌ±ÅÞ¡¦Ê¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¡§
¼ÒÌ±ÅÞ¤Î»Ù»ý¤òËÜÅö¤Ë¹¤²¤¿¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀÇ¶â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤ÇÊë¤é¤»¤ë¹ñ¤Ø¡¢¤½¤ì¤ò¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡¦É´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¡§
²æ¡¹¤Ïº£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¤Þ¤º¸ºÀÇ¡£¸ºÀÇ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ³èÀ²½¡£´Ö°ã¤Ã¤¿ºÆ¥¨¥ÍÀ¯ºö¡¢¤³¤ì¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â°ìÈÖÂç¤¤Ê½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê°ÜÌ±ÌäÂê¡£
¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡¦°ÂÌîµ®ÇîÅÞ¼ó¡§
²æ¡¹¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤è¤ê¤â¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¤è¤ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÄã¸º¤ÎÊý¤¬Í¥Àè¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁÊ¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤È¤·¤Æ¤ÎÅÞÀª¤Î³ÈÂç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
23Æü¤Î²ò»¶¤ÇËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¿¿Åß¤ÎÄ¶Ã»´ü·èÀï¡£
2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£