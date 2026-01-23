DUO¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·È¯ÁÛ♡Íî¤È¤¹ÈþÍÆ±Õ¤Ç»Ï¤á¤ëÆ©ÌÀ´¶¥±¥¢
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ï¡ÖÍ¿¤¨¤ë¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¿·½¬´·¤¬¡¢DUO¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àö´é¸å¤ÎÈ©¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ØÆ³¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íî¤È¤¹¹©Äø¤½¤Î¤â¤Î¤òÈþÍÆ»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¡£³Ñ¼Á¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢È©¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÎÅÚÂæ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¢¨£±¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤È¼ê±þ¤¨¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿·¤·¤¤ÈþÍÆ±ÕÂÎ¸³¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¢¨£±¸Å¤¤³Ñ¼Á½üµî¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤ë
Íî¤È¤¹ÈþÍÆ±Õ¤È¤¤¤¦¿·¥«¥Æ¥´¥êー
¡Ø¥Ç¥å¥ª ¥¯¥ì¥ó¥º¥»¥é¥à ¥Ôー¥ë¡õ¥Öー¥¹¥È¡Ù¤Ï¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÆÏ¤±¤Ê¤¬¤éÉÔÍ×¤Ê³Ñ¼Á¤ä±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¡ÈÍî¤È¤¹ÈþÍÆ±Õ¡ÊCLEANSE SERUM¡Ë¡É¡£
¥Ôー¥ê¥ó¥°¢¨£±¤Ç³ÑÁØ´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢ÅÉ¤ë¥±¥¢¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÈ©ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤ÈÆ©ÌÀ´¶¢¨£²¤ò¼Â´¶¤Ç¤¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯À°¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ä±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤³¤È
¢¨£²±ø¤ì½üµî¤È¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤ë
ºù¤È¹ÈÃã¤ÎÍ¾±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë♡¥Õ¥íー¥é¥Îー¥Æ¥£¥¹ ¥¸¥ë¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È¤Î¿·ºî
À¸¥Ôー¥ë¡ß¥Ðー¥à¤Ç³ð¤¨¤ë³Ñ¼Á¥±¥¢
ÌýÀ¥Ðー¥àºÞ·¿¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸¥Ôー¥ë¥±¥¢À®Ê¬¢¨£±¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤Þ¤Þ°ÂÄêÇÛ¹ç¡£ÈùÎ³»Ò¥¹¥¯¥é¥Ö¢¨£²¤ÈµÛÃå¥¯¥ì¥¤¢¨£³¤¬ÉÔÍ×¤ÊÃßÀÑ³Ñ¼Á¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¼è¤êµî¤ê¡¢³ÑÁØ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥Ç¥ë»À¡¢¥é¥¯¥È¥Ó¥ª¥ó»À¡¢Æý»À¢¨£±¤¬¤´¤ï¤Ä¤¤¬¤Á¤ÊÈ©¤ò½À¤é¤«¤¯À°¤¨¡¢¥Ï¥ê´¶¤ÈÆ©ÌÀ´¶¢¨£´¤Î¤¢¤ëÈ©°õ¾Ý¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¥Þ¥ó¥Ç¥ë»À¡¢¥é¥¯¥È¥Ó¥ª¥ó»À¡¢Æý»À¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
¢¨£²ÆýÅü¡¢¥»¥ë¥íー¥¹¡Ê¥¹¥¯¥é¥ÖºÞ¡Ë
¢¨£³¥«¥ª¥ê¥ó¡ÊµÛÃåÀ®Ê¬¡Ë
¢¨£´¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤ë
¼¡¤Î¥±¥¢¤ò¹â¤á¤ë¥Öー¥¹¥È¸ú²Ì
ÉÔÍ×¤Ê³Ñ¼Á¤äÈé»é±ø¤ì¤ò¥ª¥Õ¤·¤¿¸å¤ÎÈ©¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¼õ¤±Æþ¤ì½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¾õÂÖ¡£¥Ò¥È·¿¥»¥é¥ß¥ÉÆâÊñ¥ê¥Ý¥½ー¥à¢¨£±¤¬¿»Æ©¢¨£²¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ØÆ³¤¡¢¸å¤Ë»È¤¦²½¾Ñ¿å¤äÈþÍÆ±Õ¤Î¤Ê¤¸¤ß¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
Íî¤È¤¹¹©Äø¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Öー¥¹¥¿ー¤Ë¤Ê¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥å¥ª ¥¯¥ì¥ó¥º¥»¥é¥à ¥Ôー¥ë¡õ¥Öー¥¹¥È
²Á³Ê¡§4,620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§90g
¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥µ¥¤¥º
²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§21g
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇäÀè¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢EC¥âー¥ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë
¢¨£±¥»¥é¥ß¥É£Î£Ç¡¢¥»¥é¥ß¥É£Á£Ð¡¢¥»¥é¥ß¥É£Á£Ç¡¢¥»¥é¥ß¥É£Î£Ð¡¢¥»¥é¥ß¥É£Å£Ï£Ð¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¿åÅº¥ì¥·¥Á¥ó¡¢¥Õ¥£¥È¥¹¥Æ¥íー¥ë¥º¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
¢¨£²³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç
È©¤ò°é¤Æ¤ë¡¢¿·¤·¤¤Íî¤È¤·Êý♡
Íî¤È¤¹¤³¤È¤Ï¡¢È©¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤³¤È¡£¡Ø¥Ç¥å¥ª ¥¯¥ì¥ó¥º¥»¥é¥à ¥Ôー¥ë¡õ¥Öー¥¹¥È¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤òËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
³Ñ¼Á¤òÀ°¤¨¡¢¼¡¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È©¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ³¤±¤ä¤¹¤¤¡¢¿·¤·¤¤ÈþÍÆ±Õ½¬´·¡£È©¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö