¡¡ËÌÀî·Ê»Ò¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡ÊÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¡Ë¤ò¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬Ìë¤Î±Ç²è´Û¤Ç´Õ¾Þ¡£¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò£Ø¤ÇÅê¹Æ¤·¡¢ËÌÀîËÜ¿Í¤¬´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ò¶¡£²¿Í¤òÊú¤¨¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÊì¿Æ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±ºî¡£
¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦ßÀ²È¤¬£²£±Æü¡¢¡Ö»Å»ö¤ª¤ï¤ê¤Ë´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥ª¥â¥í¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¡ôÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡¡¡ô¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤È·à¾ì¤Ç¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë£Ø¤ËÅê¹Æ¡£¹õ¤¤¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¡ÊË¹»Ò¡Ë¤Ë¹õ±ï¤Î¥á¥¬¥Í¡¢¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Ç¡¢¼ê¤Ë¤Ï¡Ö£±·î£²£±Æü¡×¡Ö£²£°¡§£´£°¡×¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡×¡Ö¿åÍË¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ç¡¼¡×¡Ö£±£´£°£°±ß¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÍÌ¾¿Í¤µ¤óÉ÷£÷¡×¡Ö¿Íµ¤¼Ô¤¬ÉÔ¿³¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ñ¤Ç±Ç²è¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²ø¤·¤¹¤®¤ÆÌÜÎ©¤Á¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö·ã¤·¤¯Æ±°Õ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¸«¤Æµã¤¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÌÀîËÜ¿Í¤¬ßÀ²È¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¤ï¡ª¡¡¡¡¤ªË»¤·¤¤¤Î¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ÎÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤ËßÀ²È¤¬¡ÖËÌÀî¤µ¤ó¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢áã¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£