²¬Ã«Æî¤ÎÂÀÅÄÀµÀ¶¡¢¥¹¥±¡¼¥È£µ£°£°£°£íÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¡Öº¬À¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¡Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤
¡¡Åß¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡áÁ´¹ñ¹âÂÎÏ¢¤Ê¤É¼çºÅ¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Ï£²£³Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÃË»Ò£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÃË½÷£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î£±²óÀï¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î½÷»ÒÍ½Áª£ÁÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¸©Àª¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç²¬Ã«Æî¤ÎÂÀÅÄÀµÀ¶Áª¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£±°Ì¡££µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¾®³¤¤ÎÅÏÊÕ¸ø²íÁª¼ê¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬£µ°Ì¤À¤Ã¤¿¡£½÷»Ò£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÅÔ»ÔÂç±ö¿¬¤ÎÂ¼»³²Æ°¦Áª¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£´°Ì¡¢¾®³¤¤ÎÃçÌîÏ»²ÖÁª¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£¶°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Ç¤Ï·Ú°æÂô¤¬²¬»³ÍýÂçÉÕ¡Ê²¬»³¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¤ÏÄ¹Ìî¤Î»³ºêÍ¼ÓÁª¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£²£°°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÀ°Õ¤Î¥é¥¹¥È£²¼þ¤Ç¥®¥¢¾å¤²¤ë
¡¡ÃË»Ò£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿²¬Ã«Æî¤ÎÂÀÅÄÀµÀ¶Áª¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬ÁíÂÎ¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»ºÇ¸å¤ÎÅß¡£ÌÜÉ¸¤Ï¸Ä¿Í¤Ç½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤À¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£³ê¤ê½Ð¤·¤Ï¹¥Ä´¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ¬»à¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥é¥¹¥È£²¼þ¤Ïµ¤»ý¤Á¤Ç¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¡¢»×¤ï¤º·ý¤ò°®¤ê¤·¤á¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Îº¬À¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿¡£½Õ¤Ë¤ÏÂç³Ø¤Ë¿Ê¤à¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£