¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦¡ÖÍò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¾¾ËÜ½á¡×¤òÍÞ¤¨¤¿¥À¥ó¥È¥Ä1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï2025Ç¯12·î18Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Ñ¡¼¥ÄÊÌ¡ßÍò¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¦Íò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¸½ºß42ºÐ¤Î¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤µ¤òÈ¯´ø¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¸«¤»¤ë°áÁõ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ä¡¢Î©¤Á»Ñ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÂÎ·¿¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÉ½»æ¤Ë¤âÂ¿¿ôµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºîÉÊ¤´¤È¤ËÈ±·¿¤òÊÑ¤¨¤ÆÁ´ÂÎÅª¤ËÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö´é¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢¿ÈÄ¹¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯Ìµ¤¤¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¸«¤¨¤ë¡£¼êÂ¤¬¤¹¤é¤Ã¤ÈÄ¹¤¤¤Î¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢°áÁõ¤äÌòÊÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â±Ç¤¨¤ëÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö¿§¡¹¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤Ã¤³¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ï¡¢ÁêÍÕ²íµª¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½ºß43ºÐ¤ÎÁêÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤¿Ä¹¤¤µÓ¤È¾®´é¤¬°õ¾ÝÅª¡£¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê°áÁõ¤âÁÖ¤ä¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖCallaway¡×¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥é¥¤¥ó¡ÖCallaway Aiba Masaki Line¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â³èÆ°µÙ»ß»þ´ü¤Ç¤â¡¢°ìÈÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ä¹Ìî¸©¡Ë¡¢¡Ö¶ÚÆù¼Á¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ºÙ¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö´é¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¼êÂ¤¬¤È¤Æ¤âÄ¹¤¤¡£¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ä¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤ÎÍÎÉþ¤ò¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÂ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¥¹¡¼¥Ä¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê10Âå½÷À¡¿Ä»¼è¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
Í§Ìî ¥«¥¤
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼µÚ¤ÓÊÔ½¸Êäº´¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼¹É®¡£Ãæ¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÌÖÍåÅª¤Ë»ëÄ°¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¼ý½¸¸»¤âÂçÈ¾¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡£ÀëÅÁ²ñµÄ¡ÖÊÔ½¸Ž¥¥é¥¤¥¿¡¼ÍÜÀ®¹ÖºÂ Áí¹ç¥³¡¼¥¹¡×½¤Î»¡£
(Ê¸:Í§Ìî ¥«¥¤)
2°Ì¡§¾¾ËÜ½á¡¿95É¼
1°Ì¡§ÁêÍÕ²íµª¡¿156É¼
