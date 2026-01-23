Ï·¸åÇË»º¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯¶â¤Î¼ê¼è¤ê¡×¤È»ÙµëÆü¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤«¤é¡ª
Ï·¸åÇË»º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶â¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯¶â¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤¯¤é»È¤¨¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÏ·¸å¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¶â³Û¤ò¸«¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇ¯¶âÀ¸³è¤Ç¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤Î¤³¤È¡¢»Ùµë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤Ï¡Ö¼ê¼è¤ê³Û¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
Ç¯¶â¤«¤é¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÈñÍÑ¤¬¼«Æ°Åª¤ËÅ·°ú¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ
¡¦¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÊÝ¸±ÎÁ¡Ë
¡¦½»Ì±ÀÇ¡¦½êÆÀÀÇ¡ÊÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¾ì¹ç¡Ë
¢¨Ç¯¶â¤«¤é¾åµ¤ÎÈñÍÑ¤¬Å·°ú¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¯³Û18Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤Ï¡¢³ÛÌÌ¤è¤ê1¡Á2³ä¤Û¤É¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¶â³Û¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿³Û¤ò¸«¤Æ¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦1¤Ä¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢Ç¯¶â¤ÏµëÎÁ¤Î¤è¤¦¤ËËè·î¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¤Ï¡Ö2¥«·îÊ¬¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢Ç¯6²ó¡×»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤é¤º¤ËÇ¯¶âÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢
¡ÖºÇ½é¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¶â³Û¤ò¸«¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤Ä¤¤»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×
¡ÖÍâ·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿¶¤ê¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¤¢¤ì¤Ï2¥«·îÊ¬¤À¤Ã¤¿¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡×
¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç1¥«·îÃ±°Ì¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿²È·×¤ò¡¢2¥«·îÊ¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢´¶³Ð¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤«¤á¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ê¼è¤ê¤È¼¡¤ÎÆþ¶â¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤É¤¦»È¤¦¤«¡×¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÀÖ»ú¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¡Ö²È·×Ä´ººÇ¯Êó¡Ê²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¹âÎðÌµ¿¦À¤ÂÓ¡Ê65ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤ª¤è¤Ó65ºÐ°Ê¾åÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¡Ë¤Î²È·×¼ý»Ù¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÎðÉ×ÉØÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Î1¥«·îÅö¤¿¤ê¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¡Ê¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¡Ë¤¬·î¤Ë25Ëü6521±ß¡£Èó¾ÃÈñ»Ù½Ð¡Ê¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¡Ë¤¬¡¢3Ëü356±ß¡£¹ç·×¤·¤¿»Ù½Ð³Û¤Ï¡¢·î¤Ë28Ëü6877±ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ç¯¶â¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãµëÉÕ¤ä»ÅÁ÷¤ê¶â¤ò´Þ¤á¤¿¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ëè·î25Ëü2818±ß¤Ç¤¹¡£¼ýÆþ³Û¤«¤é»Ù½Ð³Û¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤Ç¤¢¤ë3Ëü4058±ß¤ÏËè·î¤ÎÀÖ»ú³Û¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¤¯¡¢¹âÎðÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Î²È·×¼ý»Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1¥«·îÅö¤¿¤ê¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¡Ê¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¡Ë¤¬·î¤Ë14Ëü9286±ß¡£Èó¾ÃÈñ»Ù½Ð¡Ê¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¡Ë¤¬¡¢1Ëü2647±ß¡£¹ç·×¤·¤¿»Ù½Ð³Û¤Ï¡¢·î¤Ë16Ëü1933±ß¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ç¯¶â¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãµëÉÕ¤ä»ÅÁ÷¤ê¶â¤ò´Þ¤á¤¿¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·î³Û13Ëü4116±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤è¤ê¡¢¹âÎðÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ëËè·î¤ÎÀÖ»ú³Û¤Ï2Ëü7817±ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¸üÀ¸Ç¯¶âÀ¤ÂÓ¤Î¾ì¹ç¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÉ×ÉØÌµ¿¦À¤ÂÓ¡¢Ã±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Î¤É¤Á¤é¤â¡¢Ëè·îÌó3Ëü¡Á4Ëü±ß¤ÎÉÔÂ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îº¹¤òÃùÃß¤ÇÊä¤¤Â³¤±¤ì¤Ð¡¢»ñ¶â¤¬ÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Î²ÈÄÂ¤ä°åÎÅÈñ¤ÎÁý²Ã¡¢Êª²Á¾å¾º¤¬½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢²È·×¤ÎÉéÃ´¤Ï°ìÁØÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤ò°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Î»Ùµë³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ê¼è¤ê³Û¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢2¥«·î¤Ë1²ó¤Î»Ùµë³Û¤òÁ°Äó¤Ë¡¢·îÃ±°Ì¤Î²È·×¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÁÈ¤ßÄ¾¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢Ï·¸åÇË»º¤ò±ó¤¶¤±¤ë³Î¼Â¤ÊÂÐºö¤Ç¤¹¡£
»²¾È¡§²È·×Ä´ººÇ¯Êó¡Ê²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ë2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
»²¾È¡§²È·×Ä´ººÇ¯Êó¡Ê²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ë2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë
