¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡Ö¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ ¥É¥í¥Ã¥×¡×¤¬ÃÂÀ¸¡ª¡¡¹â¤µÌó20m¤«¤éÍî²¼¤¹¤ë¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡²ÆìËÌÉô¤Ë¤¢¤ëÂç·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤Ï¡¢1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ ¥É¥í¥Ã¥×¡ÊGRAVITY DROP¡Ë¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¡ª¡¡¡Ö¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ ¥É¥í¥Ã¥×¡×¤òÂÎ¸³¤·¤¿ÍÍ»Ò
¢£¶Ë¸Â¤Î¥¹¥ê¥ë¤È¶½Ê³¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë
¡¡º£²ó¥¸¥ã¥ó¥°¥ë ¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥º¥¨¥ê¥¢¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥°¥é¥Ó¥Æ¥£ ¥É¥í¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¹â¤µÌó20m¤ÎÃÏÅÀ¤«¤é¶Ä¸þ¤±¤ÇÍî²¼¤·¡¢¶Ë¸Â¥¹¥ê¥ë¤òÂÎ¸³²ÄÇ½¤Ê¿·¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Ìó20£í¤Î¹â¤µ¤ÇÃèÄß¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤«¤éÆÍÁ³¥Õ¥Ã¥¯¤¬³°¤µ¤ìÇØÃæ¤«¤é¿¿¤ÃµÕ¤µ¤Þ¤ËµÞÍî²¼¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ËÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¤³¤Þ¤ìÃåÃÏ¡£½ÅÎÏ¤À¤±¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤¿¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢»ë³¦Á´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ëÆî¹ñ¤Î¿¿¤ÃÀÄ¤Ê¶õ¤¬¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎÁ°¸å¤Ë¤Ï¡¢¿·¥é¥¤¥É¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖYAMBARU TORNADO¡Ê¤ä¤ó¤Ð¤ë¥È¥ë¥Í¡¼¥É¡Ë¡×¤âÆ³ÆþÍ½Äê¤À¡£
