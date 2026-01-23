³èÆ°¼«½Í¤«¤é9Ç¯¡Ä¥·¥ç¡¼¥óK¡¢Éüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡ªàºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤Ä¤¤¤ËÅ·ºÍºÆ»ÏÆ°¡×¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¤¤¿¤Í¡×¡Ö½Â¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
ÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤È¥È¡¼¥¯¡ÄYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß
¡¡2016Ç¯°ÊÍè¡¢³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿à¥·¥ç¡¼¥óKá¤³¤È¥·¥ç¡¼¥óÀî¾å¤¬¡¢YouTube¤ÇÉüµ¢¤·ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÌ¾¤Ï¡¢¡ØMAKE IT NEXT¡Ù¡£FM¥é¥¸¥ª¶É¤ÎJ-WAVE¤È¥é¥¸¥ªÆü·Ð¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTOKYO INSIGHT¡Ù¤ÎÇÉÀ¸¤È¤·¤Æ³«Àß¡£¡ÖÂ¿ºÌ¤Ê¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢»þÂå¤ÎËÜ¼Á¤ÈÀ®¸ù¤Î¸°¤ËÇ÷¤ëÄ°¤¯¡¦¸«¤ë¡¦¹Í¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¡£³Æ³¦¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Sean Kawakami¤¬¤½¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´û¤Ë15ËÜ°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íî¹çÍÛ°ì¡¢»³¸ý¼þ¡¢¹â¶¶¹°¼ù¤Ê¤É¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³èÆ°ºÆ³«¤ÎÃÎ¤é¤»¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥ó¡¢¤ª¤«¤¨¤ê¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤¼¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·À¼¤âÎÉ¤¤¤Ê¾Ð¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ä¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤Ä¤¤¤ËÅ·ºÍºÆ»ÏÆ°¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢Æ¬¤¤¤¤¤ï!!¡×¡ÖÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë½Â¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤ë¡£¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤«¤ì¤ÏÅØÎÏ¤Î¿Í¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¤¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥·¥ç¡¼¥óÀî¾å¤Ï00Ç¯¤«¤é16Ç¯´Ö¡¢J-WAVE¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡ØMEKE IT 21¡Ù¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¡£