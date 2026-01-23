¡Ö¤ª¤â¤íÀ¨¤¤ÂÎÁàÁª¼ê¤Ë²¶¤Ï¤Ê¤ë¡×YouTube¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È³Ý¤±»ý¤Á¤ÇÄ·ÇÏ¤ò¶Ë¤á¤ë! ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ë±óÆ£´´ÅÍ¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¡Ú¤·¤º¥¢¥Ä¡Û
º£²ó¤Î¡Ö¤·¤º¥¢¥Ä¡×¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÂÎÁàÄ·ÇÏ¤Î±óÆ£´´ÅÍ¡Ê¤¨¤ó¤É¤¦¡¦¤ß¤¤È¡Ë¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ý¥ó¥µー¤¬¤¤¤Ê¤¤µÕ¶¤ò¡¢¼«¤é¤Îµ»¤Ç¥«¥Ðー¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥êー¥¿ーÂÎÁàÁª¼ê¡×¤Ç¤¹¡£YouTube¼ý±×¤ò±óÀ¬Èñ¤Ë¡Ä°Û¿§¤Î¡Ö¥Õ¥êー¥¿ーÁª¼ê¡×
¿ùËÜ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ò¶Ã¤¤Î°§»¢¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÎÁàÄ·ÇÏ¤Î±óÆ£´´ÅÍ¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ç¤¹¡£
±óÆ£¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ¸Ä¿ÍÁí¹çÁª¼ê¸¢¤Î¼ïÌÜÊÌÄ·ÇÏ¤ÇÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Âç²ñ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿Ä·ÇÏ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
±óÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥Õ¥êー¥¿ーÂÎÁàÁª¼ê¡Ù¡£¶âÁ¬Åª¤Ê»Ù±ç¤ò¤¹¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÐÏ¿¼Ô¿ô7Ëü¿Í¡¢YouTube¤Î¹¹ð¼ý±×¤ò±óÀ¬Èñ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¿ô¿Í¡ÄÂçµ»¡Ö¥èー2¡×
±óÆ£¤µ¤ó¤ÎÆÀ°Õµ»¤Ï¡Ö¥èー2¡×¡£
¡ã±óÆ£´´ÅÍ¤µ¤ó¡ä¡Ö¥èー2¤È¤¤¤¦µ»¤Ï¡¢ºÇ¹âÆñÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Î°ì¸Ä²¼¤Îµ»¤Ê¤Î¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¿ô¿Í¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡ã¿ùËÜ¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡ÖËÜÅö¤Ë¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Îµ»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
µÜ¾ë¸©½Ð¿È¤Î±óÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢6ºÐ¤ÇÂÎÁà¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ËÄ·ÇÏ¤ÇÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¡£¶¯¹ë¡¦ºë¶Ì±É¹â¹»¤«¤éÀÅ²¬»º¶ÈÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¼Â¶ÈÃÄ¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÂàÃÄ¤·¤¿º£¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈØÅÄ»Ô¤òµòÅÀ¤ËÄ·ÇÏ¤ò¶Ë¤á¤ëÆ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£½µ5²ó¡¢2»þ´Ö¤ÎÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤ß¤Ï¡ÖµÓÎÏ¡×¤È¡Ö¥¹¥Ôー¥É¡×
¡ã±óÆ£´´ÅÍ¤µ¤ó¡ä¡Ö¤¤¤Ä¤â¤³¤³¤«¤é¡¢24¥áー¥È¥ë¤«¤éÄ·ÇÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡× ¡ã¿ùËÜ¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä ¡Ö½õÁö¤Îµ÷Î¥¤âÄ·ÇÏ¤Ë¤ÏÂç»ö¡©¡× ¡ã±óÆ£¤µ¤ó¡ä ¡Ö¥¹¥Ôー¥É¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò¤Ä¤¯¤ëµ÷Î¥¤ÏÉ¬Í×¤«¤Ê¤È¡×
¿ùËÜ¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬¶¯¤ß¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÁö¤ë¥¹¥Ôー¥É¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤ÏµÓÎÏ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡£¥í¥¤¥¿ーÈÄ¤òÆ§¤ó¤Ç¥Ð¥Í¤ÎÎÏ¤ò»È¤¦Â¤Î¶ÚÆù¤¬¶¯¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±óÆ£¤µ¤ó¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ùËÜ¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬ÂÎ¸³¡ª
Ä·ÇÏ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦±óÆ£Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ã¿ùËÜ¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡ÖÉÝ¤¤¡ªÌÜ¤ÎÁ°¤Ë°ìµ¤¤ËÄ·ÇÏ¤ÎÂæ¤¬¤»¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¤·¤«¤â±óÆ£¤µ¤ó¤ÏÈô¤Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
±óÆ£Áª¼ê¤Ï¡Ö¥¹¥Ôー¥É¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î±éµ»¤Ç¤ÏÃ±¤ËÄ·¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶õÃæ¤Ç¤Ò¤Í¤ê¤ä²óÅ¾¤ò²Ã¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ§¤ßÀÚ¤ê¤«¤éÃåÃÏ¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«2ÉÃ¡£µ»¤ÎÆñ°×ÅÙ¡¢Èþ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÀµ³ÎÀ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
±óÆ£Áª¼ê¤ÎÂçµ»¡Ö¥èー2¡×¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥¤¥¿ーÈÄ¤òÎ¾Â¤Ç½³¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥É¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤·¡¢Á°Ãè¤·¤Ê¤¬¤é2²óÈ¾¤Ò¤Í¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±óÆ£Áª¼ê¤Ï¡ÖÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¥èー2¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹âÆñÅÙ¤Îµ»¤ØÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤â¤íÀ¨¤¤ÂÎÁàÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤½¤ó¤Ê±óÆ£¤µ¤ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡£
¡ã±óÆ£¤µ¤ó¡ä¡Ö¡Ø¤ª¤â¤íÀ¨¤¤ÂÎÁàÁª¼ê¤Ë²¶¤Ï¤Ê¤ë¡Ù¡£ËÍ¡¢YouTube¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÂÎÁà¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ÂÎÁà¤ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹ñÆâ¤Î±óÀ¬¤Ç1²óÌó8Ëü±ß¡¢³¤³°¤Ê¤éÌó70Ëü±ß¤ÎÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µー»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¡¢±óÆ£¤µ¤ó¤ÏYouTube³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢3¤Ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ¤¬Æ°¤¯¸Â¤ê¡¢ÂÎÁà¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£Ç®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
