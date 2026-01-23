¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡×³ÆÅÞ¤ÎÁÊ¤¨¤Ï¡©¥¹ー¥Ñー¤Ïºî¶ÈÉéÃ´¡¢°û¿©Å¹¤Ï¡È³°¿©Î¥¤ì¡É·üÇ°¡áÀÅ²¬¡Ú½°±¡ÁªÁªµó2026¡Û
º£²ó¤Î½°±¡Áª¤ÎÁèÅÀ¤È¤·¤Æ´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡×³ÆÅÞ¤ÎÁÊ¤¨¤Ï¡©¥¹ー¥Ñー¤Ïºî¶ÈÉéÃ´¡¢°û¿©Å¹¤Ï¡È³°¿©Î¥¤ì¡É·üÇ°¡áÀÅ²¬¡Ú½°±¡ÁªÁªµó2026¡Û
¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¾®ÇäÅ¹¤ä°û¿©Å¹¤«¤é¤Ï´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¡¢¤½¤Î¼Â¸½À¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇ¯´Ö6Ëü±ß¡×¤ÎÉéÃ´¸º¤â¡Ä¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤Ï¡©
¡ãºä¸ý¾Ìéµ¼Ô¡ä¡ÖÀÅ²¬»ÔÆâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥¿¥¹¡¢²Á³Ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤ÈÀÇ¹þ¤ß¤Ç214±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·¾ÃÈñÀÇ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð100±ßÂæ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤Î¥¹ー¥Ñー¡ÖÅÄ»Ò½Å À¾Ãæ¸¶Å¹¡×¡£Ìó1ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¿©ÎÁÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢·Ú¸ºÀÇÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿8%¤Î¾ÃÈñÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè½µ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½°±¡Áª¤òÁ°¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë²áÇ®¤·¤¿¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇÏÀÁè¡£³ÆÅÞ¤¬¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¼Â¸½À¤¬½ù¡¹¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÇã¤¤ÊªµÒ¡ä¡Ö»Ò¤É¤â¤¬3¿Í¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿©Èñ¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡× ¡ÖËÍ¤éÇ¯¶âÀ¸³è¤À¤â¤ó¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤±¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¥ì¥·ー¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È...¡£¡Ö380±ß¤¯¤é¤¤¡£¥¸¥åー¥¹¤¬4ËÜ¤¯¤é¤¤Çã¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£Â¾¤Î¤â¤Î¤¬Çã¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Ì±´Ö¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É¸½àÅª¤Ê4¿Í²ÈÂ²¤Î¾ì¹ç¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇ¯´Ö6Ëü4000±ß¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Å¹Â¦¤Ï½àÈ÷¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤ò¿´ÇÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÄ»Ò½ÅÀ¾Ãæ¸¶Å¹ ÁýÅÄ¹î¸ÊÅ¹Ä¹¡ä¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤«¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤ªÅ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬¤¹¤´¤¤ÂçÊÑ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉéÃ´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹¹¿·¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ëÁÛÄê¤Ç¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÊÑ¹¹¤ÏÈò¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÄ»Ò½ÅÀ¾Ãæ¸¶Å¹ ÁýÅÄÅ¹Ä¹¡ä¡Ö¤ªÅ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ç¤¤ì¤Ðºî¶È¤Ï·Ú¸º¤·¤¿¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢1²ó¾ÃÈñÀÇ¤ò¤ä¤á¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¤Í¡× °û¿©Å¹¤«¤é¤Ï¡Ö³°¿©Î¥¤ì¡×·üÇ°
ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¼·´ÖÄ®¤Ë¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖBolo¡×¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ìÃÍ¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼êÊü¤·¤Ç¤Ï´î¤Ù¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©ÎÁÉÊ¤ÎÀÇÎ¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢³°¿©¤ÎÀÇÎ¨¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë³°¿©¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤é¤ì¡¢²È¤Ç¤Î¿©»ö¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ãBolo Â¼¾å·ú»ÊÅ¹Ä¹¡ä¡Ö¾ÃÈñ¼«ÂÎ¤¬ÊÌ¤ËÁý¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã±½ã¤Ë¡Ø¤³¤³ÀáÌó¤Ç¤¤¿¤«¤é¡Ê²È¤Ç¿©¤Ù¤ë¡Ë¡¢³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¹â¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É³°¿©¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¡Ø³°¿©Î¥¤ì¡Ù¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·üÇ°¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ºÀÇ¤Ë¤è¤ëºâÀ¯°²½¤Î·üÇ°¤«¤é¡Ö±ß°Â¡×¤¬²ÃÂ®¤·¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãBolo Â¼¾åÅ¹Ä¹¡ä¡Ö¤½¤ì¡Ê¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡Ë¤À¤±¤Ç³°¿©»º¶È¤¬Âç¤¤¯ÊÑ³×¤¹¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×
¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ç¤É¤¦»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£Áªµó´ü´Ö¤ÎµÄÏÀ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñÀÇ ³ÆÅÞ¤Î¼çÄ¥¤Ï
³ÆÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë¾ÃÈñÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ï¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤ò2Ç¯¸ÂÄê¤Ç0%¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÅÞ¤ÎÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤ò¹±µ×Åª¤Ë0%¡×¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡Ö»þ¸ÂÅª¤Ë5%¤Ø¡×¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ï¡ÖÇÑ»ßÌÜ»Ø¤·5%¤Ø¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Ï¡ÖÇÑ»ß¡×¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï¡ÖÇÑ»ß¡×¡¢ÊÝ¼éÅÞ¤Ï¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤ò¹±µ×Åª¤ËO%¡×¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï¡Ö0%¤Ë¡×¡¢¥Áー¥à¤ß¤é¤¤¤Ï¡¢¡Ö¸ºÀÇ¤Ë¿µ½Å¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿È¶á¤ÊÏÃÂê¤Î¤¿¤á¡¢³ÆÅÞ¤ÎÁÊ¤¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
