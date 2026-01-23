¡Úµ¼Ô²òÀâ¡ÛÀÅ²¬¸©Æâ¤Ï4¶è¡¦6¶è¤¬·ãÀïÍ½ÁÛ ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×·ëÀ®¤Ç¸øÌÀÉ¼¤É¤¦¤Ê¤ë¡© Àï¸åºÇÃ»¤ÎÄ¶Ã»´ü·èÀï¤Ø¡Ú½°µÄ±¡Áªµó2026¡Û
2026Ç¯1·î23Æü¤Ë½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤·¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎÀï¤¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¼èºà¤Ë¤¢¤¿¤ëµ¼Ô¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£
¡ã¿¢ÅÄËã¸êµ¼Ô¡ä¸©Æâ8¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¸õÊä¼Ô¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢º£²ó¤â4¶è¤È6¶è¤Ç¤¹¡£
4¶è¤ÏÁ°²ó¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÅÄÃæ»á¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¼Âô»á¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
Á°²ó¤Ï¿¼Âô»á¤¬¾®Áªµó¶è¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÅÄÃæ»á¤¬¾®Áªµó¶è¤Ç½é¤á¤Æ¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼Âô»á¤¬¸øÌÀÉ¼¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤³¤Î2¿Í¤Ë»²À¯ÅÞ¤Î¹âÅÄ»á¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÎëÌÚ»á¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢³ÆÅÞ¤Î¶¥Áè¤â·ã²½¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£6¶è¡§ÅÏÊÕ»á¤Ï¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤«¤é½ÐÇÏ ¸øÌÀÉ¼¤Î¹ÔÊý¤¬¥«¥®
6¶è¤Ç¤¹¡£Á°²ó¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÅÏÊÕ»á¤Ï¡¢º£²ó¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤«¤é½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¾¡Ëó»á¤ÏÁ°²óÁª¤Ç¤Ï4000É¼º¹¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÈæÎãÉü³è¤Ç¤·¤¿¡£
¾ï¤Ë¶Ïº¹¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¸øÌÀÉ¼¤Î¹ÔÊý¤¬Áªµó·ë²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¿¦2¿Í¤Ë¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎíÓ»ß»á¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Àï¸åºÇÃ»¡Ö°ÛÎã¤º¤¯¤á¡×¤ÎÁªµóÀï
º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ï²ò»¶¤«¤é¸ø¼¨¤Þ¤Ç5Æü¡¢Àï¸åºÇÃ»¤ÎÆüÄø¤Ç¤¹¡£
Ä¶Ã»´ü·èÀï¤ÇÁÈ¿¥ÎÏ¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤¬Í¥°Ì¤ËÆ¯¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¤è¤êÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Àï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ç¤â¡ÖÁ´¤¯Í½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÛÎã¤º¤¯¤á¤ÎÁªµóÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£