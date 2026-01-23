1·î23Æü¸á¸å¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Ç¶õ¤­²È¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÒÉÕ¤±Ãæ¤Ë½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿Ê¿²°·ú¤Æ¤Î¶õ¤­²È¤È¾Ã²Ðºî¶È¤ÎÍÍ»Ò

1·î23Æü¸á¸å4»þº¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÉñºåÄ®¤Ç¡Ö·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¿²°·ú¤Æ¤Î¶õ¤­²È¤Ç¡¢½êÍ­¤¹¤ë82ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬ÊÒÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Ð¤Ï3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¶õ¤­²È¤¬Á´¾Æ¤·¡¢ÎÙ¤Î·úÊª¤Î°ìÉô¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¶õ¤­²È¤Î½êÍ­¼Ô¤ÎÃËÀ­¤Ï±ì¤òµÛ¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð»ö¤¬µ¯¤­¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£