¡ÚÂçÀã¾ðÊó¡Û²¼±Û¤Ç¤â30cm°Ê¾å¤ÎÀãÍ½ÁÛ ½µËö¤âÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡ªµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ
¿·³ã¸©Æâ¤Ï¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¡¢³ÆÃÏ¤ÇÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1·î24Æü¡¦25Æü¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐ¹õ¾Ôµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£
¢£ÀÑÀã¤Î¿¼¤µ
23Æü¤ÏÀÑÀã2m°Ê¾å¤ÎÈÏ°Ï¤¬»³±è¤¤¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤â³ÈÂç¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤Ï¾å±Û¤ÈÃæ±Û¤Î´Ö¤ò¤Ì¤Ã¤ÆÀã±À¤¬Æþ¤ê¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ÇÀã¤¬¶¯¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢µû¾Â»Ô¼éÌç¤Ç2mÄ¶¤¨¡¢Çðºê»Ô¤Ç¤â55cm¤ÈÎãÇ¯¤è¤ê¤âÁá¤¤¥Úー¥¹¤ÇÀÑÀã¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Àã¤Î¹ß¤êÊý
23ÆüÌë¤«¤éJPCZ¤¬¤«¤«¤ëÃæ±Û¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢²¼±Û¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
24Æü¤ËÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï²¼±Û¤Ç¤â¶¯¤¤Àã¤Ë¡£¿·³ã»Ô¤Ç¤âº´ÅÏ¤«¤é²ó¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤ËÀã±À¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·³ã»Ô¤Ç¤âÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸áÁ°Ãæ¤Þ¤Ç¤ÏÃæ¡¦²¼±Û¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤ÏJPCZ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Àã¤¬¶¯¤Þ¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬Æî¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë¤Ï¾å±ÛÊýÌÌ¤ÇÀã±À¤¬Ä¥¤êÉÕ¤¡¢Ê¿ÃÏ¤â¥É¥«Àã¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Í½ÁÛ¹ßÀãÎÌ
23ÆüÌë～24ÆüÄ«¡¢Ãæ±Û¤Ï30cm°Ê¾å¡¢²¼±Û¤âÊ¿ÃÏ´Þ¤á15cm°Ê¾å¤ÎÍ½ÁÛ¡£24Æü¤ÎÄ«¤«¤éÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢²¼±Û¤Î»³±è¤¤¤äÆâÎ¦¤Ç¤â30cm°Ê¾å¤ÎÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å±ÛÊýÌÌ¤Ï¤³¤ì¤è¤ê¤âÀè¡¢24Æü¤ÎÌë¤«¤éÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
25ÆüÍ¼Êý¤Î24»þ´Ö¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Ãæ±Û¤Î»³±è¤¤¤È¾å±Û¤ÇÀã¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾å±Û¤äÃæ±Û¤Ç¤Ï25Æü¤Þ¤Ç·Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½µËö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
23Æü¡¢JPCZ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Ê¡°æ¸©¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊÎ©±ýÀ¸¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ãÆâ¤Ç¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½µËö¤âÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£