¡ÖÅ·Î¶º×¡×¤¬£²¡¦£±¤Ë£²Éô¹½À®¤Ç³«ºÅ¡¡Å·Î¶¸»°ìÏº¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡ÖÃêÁª¤Ç¤Î¥«¡¼¥É·èÄê»î¹ç¡×¤â
¡¡Å·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï£²£³Æü¡¢£²·î£±Æü¤ËÅìµþ¡¦¿·ÌÚ¾ì£±£ó£ô£Ò£É£Î£Ç¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÅ·Î¶º×£²£°£²£¶¡×¤Î³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅ·Î¶º×¤Ï¡¢°úÂà£±£°¼þÇ¯¡¢£·£µºÐ¡¢Å·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È£±£µ¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¤¥ä¡¼¡×¤ò·Ð¤¿ÀáÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢£²Éô¹½À®¤Ç¼Â»Ü¡£Âè£±Éô¤Ç¤Ï¡ÖÅ·Î¶¸»°ìÏº¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Å·Î¶ËÜ¿Í¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¡¢£·£¶ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÅ·Î¶¤¬¡¢¿·°æ·ò°ìÏº¡¢º´Æ£¹ÌÊ¿¡¢²ÏÌî¿¿¹¬¡¢º´Æ£¸÷Î±¡¢¿ÊÍ´ºÈ¡¢·ý¹ä¤È¤È¤â¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÇ®¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Âè£²Éô¤ÏÁ´£²£°Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÅ·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶½¹Ô¤Ç¡¢Å·Î¶¤È´ÑµÒ¤Ë¤è¤ëÃêÁª¤Ç·èÄê¤¹¤ë¡Ö¥«¡¼¥É·èÄê»î¹ç¡×¤¬£´»î¹ç¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥É¥Þ¥Ã¥Á£±£Ä£Á£Ù¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£³»î¹ç¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÃêÁªÂÐ¾ÝÁª¼ê¤Ï¿·°æ·ò°ìÏº¡¢º´Æ£¹ÌÊ¿¡¢²ÏÌî¿¿¹¬¡¢£Ó£Õ£Ó£È£É¡¢ÌðÌî·¼ÂÀ¡¢¿ÀÃ«±Ñ·Ä¡¢¿ÊÍ´ºÈ¡¢ÄÇÍÕ¤ª¤¦¤¸¡¢´äËÜßê»Ë¡¢µÈÅÄÏÂÀµ¡¢¶¶ËÜÂçÃÏ¡¢¥ô¥¡¥ó¥ô¥§¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡£Íè¾ì¼Ô¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¾·ô¤òÆþ¾ì¸ý¤Ç²ó¼ý¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¤¯¤¸»²²Ã¼Ô¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÊý¼°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥É¥Þ¥Ã¥Á£±£Ä£Á£Ù¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ë¤ÏÅÏÀ¥¿ð´ð¡õ£Ù£õ£õ£Ò£É¡¢º´Æ£¸÷Î±¡õºûÂ¼¤¢¤ä¤á¡¢»ù¶ÌÍµÊå¡õ¾®ÎÓ¹áË¨¡¢·ý¹ä¡õ£Ä£Á£Ó£È¡¦¥Á¥µ¥³¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£