巨人の田中千晴投手（２５）が、楽天から海外ＦＡ宣言して加入した則本昂大投手（３５）の人的補償で楽天に移籍することが２３日、両球団から発表された。

巨人は１６日に則本の獲得発表後、速やかに２８人のプロテクトリストを楽天に提出した。昨秋ドラフト指名の新人、外国人、現役ドラフトをのぞき今オフ新加入の選手はプロテクト対象外。その中で４年目のリリーフ右腕の田中千がリストから外れた背景には、巨人のリリーフ陣の層の厚さがあると想像できる。

守護神マルティネスをはじめ大勢、中川、田中瑛、船迫、高梨らブルペンは強力布陣。外国人ではバルドナードもいて、若手では日本ハム自由契約の北浦、ドラフト２位の早大・田和も加わった。

田中千は２４年オフに右肘クリーニング手術を受け、昨年は１軍登板なしに終わったが、２軍では３６登板、防御率１・５１の好成績を残していた。１５０キロ台の力強い速球、縦に鋭く落ちる独特の軌道のフォークが武器の本格派。球団は今季も必要な戦力として契約更改していたが、限られた２８人のプロテクトでは、リリーフ陣の豊富さもあり、断腸の思いでリストから外すことになったとみられる。

楽天は昨年まで抑えなどリリーフで奮闘した則本が先発候補として巨人にＦＡ移籍。リリーフは藤平、西垣、鈴木翔、加治屋、宋家豪、今野、田中千と国学院大の同級生だった江原らがいる。昨年５２登板の西口は先発かリリーフか現時点で未定だが、田中千はブルペン強化を目指す楽天にフィットする存在だった。

田中千にとって新たな環境で大きなチャンス。両球団の迅速な対応もあり、春季キャンプインの前にスピード決着した。（巨人担当キャップ・片岡 優帆）

◆田中 千晴（たなか・ちはる）２０００年９月２１日、大阪・堺市生まれ。２５歳。新檜尾台（しんひのおだい）小、赤坂台中出身で、１１歳年上の小林誠司捕手と出身小、中が同じ。浪速高、国学院大を経て２２年ドラフト３位で巨人入団。１年目の２３年に３０登板。通算３３登板２勝３敗、防御率４．９１。１８９センチ８５キロ。右投右打。今季年俸推定１３００万円。