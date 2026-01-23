¡ÚMLB¡Û¤Þ¤µ¤«¡Ö¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¦¥¹¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¤Ë¡ª¡© ¼çË¤¥ë¡¼¥«¡¼¤¬¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹°ÜÅ¾¤Ë¸ÀµÚ
¡¡¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¼çË¤¤Î°ì¸À¤¬¡¢ÍÉ¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Î¶õµ¤¤ò°ìµ¤¤ËÏÂ¤é¤²¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥Ä¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¡¦¥ë¡¼¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¦µåÃÄÌ¾¾ÎÊÑ¹¹ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ÊÆÌîµåÀìÌç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×½Ð±é»þ¤ÎÈ¯¸À¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿à²þÌ¾ÉÔ°Âá¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ï£²£°£²£¸Ç¯¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¹±µ×°ÜÅ¾¤Ë¸þ¤±¤¿°Ü¹Ô´ü¤Ë¤¢¤ê¡¢ËÜµòÃÏÌäÂê¤ä¾¦É¸ÅÐÏ¿¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡Ö¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¥Ù¥¬¥¹¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î°Æ¤ÏÊÆ¹ñÆÃµö¾¦É¸Ä£¤«¤é¼±ÊÌÀ¤Î·çÇ¡¤òÍýÍ³¤ËµÑ²¼¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤Ïº®Íð¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥ë¡¼¥«¡¼¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏàÌ¾Á°á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯à¥×¥ì¡¼á¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÎã¤¨¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤«¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤¬¡Ø¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¦¥¹¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ù¤Ë²þÌ¾¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÈæÓÈ¤À¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥«¡¼¤¬Îã¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¼çÍ×¤Ê¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¦¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¡×¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤¿¡Ö¥¹¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤À¤¬¡¢°ã¤¦°ÕÌ£¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï¶áÇ¯¡¢¥ë¡¼¥«¡¼¤ÎÂç·¿·ÀÌó±äÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤áÀÑ¶ËÊä¶¯¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ÖºÆ·ú¥â¡¼¥É¡×¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÅ¾¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¡½¡½¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ï½Å¤¤¡£à¥¹¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥ºáÈ¯¸À¤ÏÃ±¤Ê¤ë¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬»ý¤ÄÎò»Ë¤È¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¡¢ÆâÉô¤¬¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹°ÜÅ¾¤È¤¤¤¦ÂçÅ¾´¹ÅÀ¤òÁ°¤Ë¡¢µåÃÄ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈù¿Ð¤âÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£