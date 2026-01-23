12ÃÏ¶è¤Î½÷À¥é¥ó¥ÊーÌ¸Åç¤ò¶î¤±¤ë Éüµ¢¤ÎµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤äÎ¹Î©¤Ä¹â¹»À¸¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¶»¤Ë25Æü¹æË¤¡Ö¤«¤´¤·¤Þ½÷»Ò±ØÅÁ¡×
¤¤¤è¤¤¤è¤¢¤µ¤Ã¤Æ25Æü¹æË¤¤Î¤«¤´¤·¤Þ½÷»Ò±ØÅÁ¡£¸Î¶¿¤«¤éÁãÎ©¤ÄÁª¼ê¤äµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢½÷À¥é¥ó¥Êー¤¬º£Ç¯¤âÌ¸Åç¤ò¶î¤±È´¤±¤Þ¤¹¡£
39²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¤«¤´¤·¤Þ½÷»Ò±ØÅÁ¡£Ì¸Åç»ÔÈ»¿Í±¿Æ°¾ì¤¬¥¹¥¿ー¥È¡¦¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÃÏÅÀ¤Ç¡¢È»¿Í¡¢¹ñÊ¬¤Î»Ô³¹ÃÏ¤ò¶î¤±È´¤±¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¹âÅùÉô¡¦¼¯»ùÅç¹â¹»¤Î3Ç¯À¸¡£³ÆÁª¼ê¤Ï¡¢¸©³°¤ÎÄ¹µ÷Î¥³¦¤Î¶¯¹ëÂç³Ø¤ä¼Â¶ÈÃÄ¤Ë¿Ê¤àÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉñÄáÃæ3Ç¯¤ÎµÌ¤¢¤ó¤Ï¡¢½Õ¤«¤éÀçÂæ°é±Ñ¹â¹»¤Ë¡£
¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë½÷»Ò±ØÅÁ¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤¿¤¹¤¤Ë¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê½Ð¿å ¼¯»ùÅç¹â3Ç¯ ÉÚËþ¼ù²ÖÁª¼ê¡Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ì¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸µµ¤¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¸©³°¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯Áª¼ê¤¬¤¤¤ë°ìÊý¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥é¥ó¥Êー¤â¡£·§ÌÓ¤ÎÁ°ÅÄ³¤²»¤Ï¸©³°¤Î¼Â¶ÈÃÄ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ßº£Ç¯¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½÷»Ò±ØÅÁ¤Ë½ÐÁö¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê·§ÌÓ ¼¯»ùÅç¶ä¹Ô Á°ÅÄ³¤²»Áª¼ê¡Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤³¤ÎÂç²ñ¤òÁö¤ë¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×
¤¤¤Þ¤âÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤1¶è¤Î¶è´ÖµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡¢ÂçÅç¤ÎµÜ¸¶°¦·ëÈþÁª¼ê¡ÊµìÀ«¡¦µ×ÊÝ¡Ë¡£·ëº§¤È½Ð»º¤ò·Ð¤Æ3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂçÅç µÜ¸¶°¦·ëÈþÁª¼ê¡Ë¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·Áö¤ì¤¿¤é¡¢¡ÊµìÀ«¡Ëµ×ÊÝ¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µÜ¸¶¤Ç¡×
12ÃÏ¶è¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥ó¥Êー¤¬»×¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È½÷»Ò±ØÅÁ¡É¡£Âç²ñ¤Ï25Æü¡¦ÆüÍËÆü¸áÁ°10»þ¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£
25Æü¤Ï¥³ー¥¹¼þÊÕ¤Ç¸òÄÌµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤ÊÂç²ñ¿Ê¹Ô¤Î¤¿¤á¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥ìー¥¹¤ÎÌÏÍÍ¤ÏMBC¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â¶·À¸Ãæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦