ºùÅç¤Î²Ð»ö¤Ç¹â¹»À¸¤é3¿ÍÁ÷¸¡¡¡¤´¤ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¾Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¡¡¤Û¤«¤ÎÏ¢Â³ÉÔ¿³²Ð¤Ë¤â´ØÍ¿¤«¡¡¼¯»ùÅç
ºùÅç¤Ç¡¢¤´¤ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¥Í¥Ã¥È¤ò¾Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ç¹â¹»À¸¤é3¿Í¤Î¿ÈÊÁ¤¬¼¯»ùÅçÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤Î°ìÉô¤Ï¤Û¤«¤ÎÉÔ¿³²Ð¤Î´ØÍ¿¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»ÔºùÅç²£»³Ä®¤Ë½»¤àÌµ¿¦¡¦¹¬ÎèÎÉÍÆµ¿¼Ô(20)¤ÈËÜÀÒ¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤Ç½»½êÉÔÄêÌµ¿¦¤Î¾¯½÷(17)¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸(16)¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅçÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È3¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤·¡¢º£·î17Æü¸á¸å11»þÁ°¡¢¼¯»ùÅç»ÔºùÅç²£»³Ä®¤Ç¤´¤ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÉÕ¶á¤ÎÍî¤ÁÍÕ¤Ë¥é¥¤¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢¤´¤ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¥Í¥Ã¥È¤ò¾Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¿Í¤ÏÃÎ¿ÍÆ±»Î¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºùÅç¤Ç¤Ïº£·î15Æü¤«¤é¤Î4Æü´Ö¤Ë¸½¾ì¤Î¼þÊÕ¤Ç¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤ê¸Ï¤ìÁð¤¬¾Æ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£²ó¤Î²Ð»ö¤ÎÂ¾¤Ë6·ï¤ÎÉÔ¿³²Ð¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢3¿Í¤Î°ìÉô¤Ï´ØÍ¿¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
