¡Ö¤Ê¤¼º£¡©¡×½°µÄ±¡²ò»¶¤Ë¼¯»ùÅç¸©Ì±¼õ¤±»ß¤á¡¡Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¡¡±öÅÄÃÎ»ö¡Ö¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤è¤êµëÉÕ¤³¤½»Ù±ç¡×¤È»ýÏÀÅ¸³«
¸©Ì±¤«¤é¤Ï²ò»¶¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¤Û¤«¡¢±öÅÄÃÎ»ö¤ÏÃíÌÜ¤Î¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê70Âå Ìµ¿¦¡Ë¡Ö²¿¤Çº£¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£³°¸ò¤Ï¿´ÇÛ¡¢¼þ¤ê¤¬¼þ¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡Ê40Âå ¸øÌ³°÷¡Ë¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤Þ¤¿Áªµó¤ò¤¹¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÀÇ¶â¤Î¡ËÌµÂÌ¸¯¤¤¤«¤Ê¤È¡£³ÆÅÞ¤â¾ÃÈñÀÇÂÐºö¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Êª²Á¹â¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÂ¶â¾å¾º¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤³¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿À¯ºö¤òÂÇ¤Ä¤Î¤«¡×
¡Ê20Âå ²ñ¼Ò°÷¡Ë¡Ö¡Ê²ò»¶¤Ï¡Ë¶¯¤¤°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Ã¤¿¡£¡Êµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡ËÀÇ¶â¤È³°¹ñ¿Í¡ÊÀ¯ºö¤Î¡ËÌäÂê¡×
¡Ê10Âå ½Õ¤«¤é²ñ¼Ò°÷¡Ë¡Ö¡Ê²ò»¶¤Ï¡Ëº£¤«¤È¶Ã¤¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼ã¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¤¡¢´ó¤êÅº¤¨¤ëÆüËÜ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ê70Âå¡Ë¡Ö²ò»¶¡¢¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÃÈñÀÇ¤Ï¡¢Á´Éô¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¯¤·¡¦¡¦¡¦¸ºÀÇ¤ò¡×
¡Ê50Âå ¼«±Ä¶È¡Ë¡Ö¡Ê²ò»¶¤Ï¡Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤éµÄÀÊ¤ò¤³¤ì¤Ç¿¤Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡£¾ÃÈñÀÇ¤À¤ÎºâÀ¯²þ³×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍýÏÀÅªº¬µò¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡×
¡Ê18ºÐ ¹â¹»À¸¡Ë¡Ö¹ñ²ÈÍ½»»¤¬·è¤Þ¤ë¹ñ²ñ¤¬¤¢¤ë»þ´ü¤¬¤³¤Î»þ´ü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢·è¤Þ¤ëÁ°¤Ë²ò»¶¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¾åµþ¤¹¤ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤ÆÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
°ìÊý¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤¤ç¤¦23ÆüÄêÎã²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À±öÅÄÃÎ»ö¡£Í¿ÌîÅÞ¤¬¸øÌó¤Ç·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾ÃÈñÀÇÅ±ÇÑ¡×¤ä¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖµëÉÕ¤Î¤Û¤¦¤¬»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê±öÅÄÃÎ»ö¡Ë¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤¤¤Þ¥¹ー¥Ñー¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊª²Á¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬²¼¤¬¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¾ÃÈñÀÇÁêÅöÊ¬¤È¤·¤ÆµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë¤½¤ÎÊ¬¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
½°±¡Áª¤Îº£¸å¤ÎÆüÄø¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
Íè½µ27Æü²ÐÍË¤Ë¸ø¼¨¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÁªµóÀï¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Íè·î8ÆüÅê³«É¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç16Æü´Ö¤ÎÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸©Æâ¤ÎÊ£¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¡ÖÅêÉ¼½êÀ°Íý·ô¡×¤ÎÈ¯Á÷¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ç¤ÏÀ°Íý·ô¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ì¾Á°¤ä½»½ê¤òµÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
