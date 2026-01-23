À¯³¦¿Þ¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡ÈÎò»ËÅªÁªµó¡É¤È¤Ê¤ë¤«¡¡¼¯»ùÅç¾®Áªµó¶è4µÄÀÊ¤ò½ä¤ë¹½¿Þ¤òµ¼Ô²òÀâ¡Ú½°µÄ±¡Áªµó2026¡Û
¤³¤³¤«¤é¤ÏÅìµþ¤Ë¤¤¤ëÃÓÅÄµ¼Ô¤ËÃæ·Ñ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÓÅÄµ¼Ô¡¢¤¤ç¤¦23Æü¤Î¹ñ²ñ¤äÁ°¿¦¤ÎµÄ°÷¤ò¼èºà¤·¤ÆÊ·°Ïµ¤¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¼¯»ùÅç¸©Áª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬²ò»¶¸å¤¹¤°¤Ë¼¯»ùÅç¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ñÆâ¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å1»þ¤Î²ò»¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ìµ¤¤ËÁªµó¥àー¥É¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¿Åß¤ÎÁíÁªµó¤ÏÇ®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤¬ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ß¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¯³¦¿Þ¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÎò»ËÅª¤ÊÁªµó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ¯¶É¤ÎÆ°¤¤¬¼¯»ùÅç¸©Æâ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ë¤É¤¦±Ç¤ë¤Î¤«¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ÁªµóÀï¤Ç¤¹¡£
¡Ê²¬ÅÄ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë¡ÖQ.¼¯»ùÅçÁªµó¶è¤ÇÃÓÅÄµ¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡©¡×
¼¯»ùÅç¤Ç¤Ï4¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Î¤¦¤Á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬2µÄÀÊ¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤¬2µÄÀÊ¤ÈÍ¿ÌîÅÞ¤ÇÈ¾¿ô¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¿¦¤Î4¿Í¤¬Â³Åê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¾ïºßÀï¾ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë½°±¡Áª¤Ç¤âµÞ¤´¤·¤é¤¨¤ÇÁªµóÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á°¿¦¤«¤é¤Ï´íµ¡´¶¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µîÇ¯²Æ¤Î»²±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Ï¸©Æâ3¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ë¸õÊä¤òÍÊÎ©¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤ë¤Î¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¡ÖÈ¿¼«Ì±ÅÞÉ¼¡×¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¶¦»ºÅÞ¤ò´Þ¤à¡ÖÌîÅÞ¶¦Æ®¡×¡£¤³¤Î¡ÖÌîÅÞ¶¦Æ®¡×¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÌîÅÞ¸õÊä¤¬Á°¿¦¸õÊä¤ä¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¹ñ²ñµÄ»öÆ²Á°¤«¤éÃÓÅÄµ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
