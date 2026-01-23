½°µÄ±¡²ò»¶¡Ö¿¿Åß¤ÎÄ¶Ã»´ü·èÀï¡×¸ø¼¨¤Þ¤Ç4Æü¡¡¼¯»ùÅç¸©Æâ¾®Áªµó¶è¤Ï13¿ÍÎ©¸õÊä¤Ø¡¡³ÆÁªµó¶è¤Î¹½¿Þ¤Ï¡©¡Ú½°µÄ±¡Áªµó2026¡Û
½°µÄ±¡¤¬¤¤ç¤¦23Æü²ò»¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç¤ÏÀï¸åºÇÃ»¤Î16Æü¡£¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ë13¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íè·î8ÆüÅê³«É¼¤Ë¸þ¤±¤¿ÁªµóÀï¤¬»ö¼Â¾å¡¢¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¡×
½°µÄ±¡¤Ï23Æü¸á¸å1»þ¤Ë³«²ñ¤·¤¿ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¡£À¯ÉÜ¤Ï½°±¡Áª¤ÎÆüÄø¤òº£·î27Æü¸ø¼¨¡¢Íè·î8ÆüÅê³«É¼¤ÈÀµ¼°¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï16Æü´Ö¤ÇÀï¸åºÇÃ»¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅç1¶è¤Ç¤ÏÁ°¿¦2¿Í¡¢¿·¿Í2¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¡£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤«¤éÎ©¸õÊä¤¹¤ëÁ°¿¦¤ÎÀîÆâ¤µ¤ó¡¢Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤ÇÈæÎãÉü³è¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÜÏ©¤µ¤ó¤ÎÀï¤¤¤ò¼´¤Ë¡¢»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤ÎËÒÌî¤µ¤ó¡¢¶¦»ºÅÞ¿·¿Í¤Î¾®»³¤µ¤ó¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¿©¤¤¹þ¤á¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¯»ùÅç1¶è ÀîÆâÇî»Ë»á¡Ê64¡Ë ÃæÆ»¡¦Á°¡Ê8¡Ë¡Ë¡ÖÈó¾ï¼±¤ÇÌµÀÕÇ¤¤ÇÉÔ¸«¼±¤Ê²ò»¶¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£°ìÈÖÌÜ¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¡£Ê¿ÏÂ¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¼é¤ëÃæÆ»¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê¼¯»ùÅç1¶è µÜÏ©ÂóÇÏ»á¡Ê46¡Ë ¼«Ì±¡¦ÈæÎãÁ°¡Ê4¡Ë¡Ë¡Ö¤Þ¤µ¤ËµÞÅ¾Ä¾²¼¡¢Ä¶Ã»´ü·èÀï¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÃæÆ»¤ÎÈ¯Â¤Ç¡ËÅöÁ³¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢Í¿ÅÞ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¡¢¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê¼¯»ùÅç1¶è ËÒÌî½Ó°ì»á¡Ê40¡Ë »²À¯¡¦¿·¡Ë¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ñÌ±¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¤¤¤¦ÇÏ¤Î¼ê¹Ë¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¹ñ²ñ¤ÎÃæ¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê¼¯»ùÅç1¶è ¾®»³¿µÇ·²ð»á¡Ê42¡Ë ¶¦»º¡¦¿·¡Ë¡ÖÎ©¸õÊä¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¯ºö¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£°ÂÊÝË¡À©¤âÍÆÇ§¡¢¸¶È¯¤âÍÆÇ§¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¡£¿¿¤Ã¸þ¤È¤Ö¤ì¤º¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¡×
Â³¤¤¤Æ¼¯»ùÅç2¶è¤Ç¤¹¡£Á°¿¦1¿Í¡¢¿·¿Í2¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯1·î¤Ë¼«Ì±ÅÞÆþ¤ê¤·¤¿»°È¿±à¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ì±¤Î¸øÇ§¸õÊä¤È¤·¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»´ü·èÀï¤ÎÃæ¡¢¶¦»ºÅÞ¿·¿Í¤Î¾¾ºê¤µ¤ó¡¢»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤Î¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç»Ù»ý¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¯»ùÅç2¶è »°È¿±à·±»á¡Ê67¡Ë ¼«Ì±¡¦Á°¡Ê2¡Ë¡Ë¡Ö¤¤¤è¤¤¤è²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¼«¿È¤ÏÀ¯¼£¤Î¼çÌò¤Ï¹ñÌ±¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤º¤Ã¤ÈÀ¯¼£³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤âÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë»°È¿±à·±¤òËÜÅö¤ËÆ¯¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿Áªµó³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê¼¯»ùÅç2¶è ¾¾ºê¿¿¶×»á¡Ê67¡Ë ¶¦»º¡¦¿·¡Ë¡ÖÀïÁè¤¹¤ë¹ñ¤Å¤¯¤ê¤ò²¿¤È¤·¤Æ¤â¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤¤¡£Êª²Á¹âÆÂÐºö¡¢·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ëÂÐºö¤¬¼¨¤µ¤ì¤º¤Ëº£¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¿¤ÈÊë¤é¤·¤ò¼é¤ëÀ¯¼£¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ê¼¯»ùÅç2¶è ¹â¶¶ÆÁÈþ»á¡Ê56¡Ë »²À¯¡¦¿·¡Ë¡Ö¼¯»ùÅç¡¢ÆÁÇ·Åç¡¢±âÈþ¤Î¿Í¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡£¼Â¹ÔÎÏ¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡£¼¯»ùÅç¡¢±âÈþ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë²¸ÊÖ¤·¤È¤·¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¼¯»ùÅç3¶è¤ÏÁ°¿¦1¿Í¡¢¸µ¿¦1¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦Á°¿¦¤ÎÌî´Ö¤µ¤ó¤È¼«Ì±ÅÞ¸µ¿¦¤Î¾®Î¤¤µ¤ó¤ÎÁ°¡¹²ó¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤¯Æ±¤¸´é¤Ö¤ì¤Ë¤è¤ë·ã¤·¤¤ÁªµóÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¯»ùÅç3¶è Ìî´Ö·ò»á¡Ê67¡Ë ÃæÆ»¡¦Á°¡Ê4¡Ë¡Ë¡ÖÀ¯¼£¶õÇò¤ò¤Ä¤¯¤ëÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ê²ò»¶¡£»ä¤Ï½¾Íè¤«¤é±¦¤Ç¤âº¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¤É¿¿¤óÃæ¤ò¹Ô¤¯¤È¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÀªÎÏ¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹Àï¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ê¼¯»ùÅç3¶è ¾®Î¤ÂÙ¹°»á¡Ê67¡Ë ¼«Ì±¡¦¸µ¡Ê6¡Ë¡Ë¡ÖÀ¯¸¢¤ò¤µ¤é¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£»×¤¦À¯ºö¤ò²Ì´º¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎÀ©¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¡£¹ñÀ¯¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¼«¤é¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
ºÇ¸å¤Ï¼¯»ùÅç4¶è¤Ç¤¹¡£Á°¿¦1¿Í¡¢¿·¿Í3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¼«Ì±ÅÞÁ°¿¦¤Î¿¹»³¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¿·¿Í¤ÎÃæÂ¼¤µ¤ó¡¢»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤Î¶Í¸¶¤µ¤ó¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¿·¿Í¤Î°ËÆ£¤µ¤ó¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¿»Æ©¤¹¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼¯»ùÅç4¶è ¿¹»³Íµ»á¡Ê80¡Ë ¼«Ì±¡¦Á°¡Ê8¡Ë¡Ë¡ÖÁªµó¤ÏÁêÅö¸·¤·¤á¤Ë¸«¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Âç¶ù¡¢Ì¸Åç¡¢·§ÌÓ¤Î¸µµ¤¤¬ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ò¤é¤¯¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¼¯»ùÅç4¶è¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×
¡Ê¼¯»ùÅç4¶è ÃæÂ¼¼÷»á¡Ê59¡Ë ¹ñÌ±¡¦¿·¡Ë¡ÖÊÄºÉ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬º£¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊó¤ï¤ì¤ë¼Ò²ñ¡£¤³¤ì¤«¤é°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾Íè¤ÎÆüËÜ¡¢¼¯»ùÅç¤Ë´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¡¢Ì´¤¬»ý¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¡¢¼¯»ùÅç¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ê¼¯»ùÅç4¶è ¶Í¸¶°êÀ¸»á¡Ê57¡Ë »²À¯¡¦¿·¡Ë¡ÖÆüËÜ¤Ï¤³¤Î30Ç¯´Ö¡¢ÉÔ·Êµ¤¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤´¤¤°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ÁýÀÇ¤ÇÍè¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥Ç¥Õ¥ì·ÐºÑ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ëÀïÎ¬¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê¼¯»ùÅç4¶è °ËÆ£¼þÊ¿»á¡Ê65¡Ë ¼ÒÌ±¡¦¿·¡Ë¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ãºï¸º¤òÂ³¤±¤Æ¡¢·³³È¤òÆÍ¤ÃÁö¤ë¸½ºß¤ÎÀ¯¼£¤ËÈó¾ï¤ËÊ°¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡£ÀìÌçÃÎ¼±¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤ÈµÄ°÷Î©Ë¡¤Ç¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎË¡Î§¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Ê¿ÏÂ¤Ç¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î½¼¼Â¤·¤¿°Â¿´¼Ò²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
