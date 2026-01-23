¡Ú Â¼½Å°ÉÆà ¡Û¤â¤Á¤Õ¤ï¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡ÖÂ¼½Å¤«¡©¡ª¤ª»¨¼Ñ¤«¡ª¡©¡×¡¡¤¢¤ß¤¢¤ß¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡Ö¤¢¤È¡ª¡ª¾¯¤·¤À¡ª¡ª¡×¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¥¨¡¼¥ë
¸µ¡¦HKT48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤â¤Á¤Õ¤ï¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Â¼½Å°ÉÆà ¡Û¤â¤Á¤Õ¤ï¥Ü¥Ç¥£¤Ï¡ÖÂ¼½Å¤«¡©¡ª¤ª»¨¼Ñ¤«¡ª¡©¡×¡¡¤¢¤ß¤¢¤ß¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡Ö¤¢¤È¡ª¡ª¾¯¤·¤À¡ª¡ª¡×¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¥¨¡¼¥ë
Â¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡¢½÷À»ï¡ÖÈþÅª¡×¤Îà¡ÖÅß¤Î¤â¤Á¤Õ¤ï¥Ü¥Ç¥£¤Îºî¤êÊý¡×´ë²è¤Ë¤Ç¤Æ¤ë¤è¡¼¡ªá¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¥¦¥§¥Ã¥È¤á¤Ë¥¦¥§¡¼¥Ö¤µ¤»¤¿¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤Î¤¢¤ß¤¢¤ß¥Ë¥Ã¥È¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Þ¤È¤Ã¤¿Â¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂ¼½Å¤«¡©¡ª¤ª»¨¼Ñ¤«¡ª¡©¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤â¤Á¤Õ¤ï¤À¤è¡£(¿¿´é)¡×¤È¼«¤é¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼½Å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤è¤·¡ª¶âÍË¤ÎÄ«¤À¤è¡ª¡×¡Ö¸å¾¯¤·´èÄ¥¤ì¤ÐÌÀÆü¤ÏÅÚÍË¡ª¡ª¡×¡Ö¤¢¤È¡ª¡ª¾¯¤·¤À¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ï¤ê¤¤Ã¤Æ¤³¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢ÂçÀ¼¤Î´éÊ¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¸µµ¤¤è¤¯¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¹½Å¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡×¡Ö¶¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÅ·ºÍ¡ª¡×¡Öº£Æü¤â´èÄ¥¤í¤¦¤Ê¡¼¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÇÄ¥¤ê¤¤ì¤ë¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¿Æ¤·¤ß¤ÎÊÖÅú¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û