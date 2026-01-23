ÇµÌÚºä46À¥¸Í¸ý¿´·î¡¢¡ÖÅÅµ¤¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¡¡ÅÅµ¤¤òµá¤á¤ÆÅÅµ¤³¹¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦
¡¡ÇµÌÚºä46¤ÎÀ¥¸Í¸ý¿´·î¤¬¡¢¡ØB.L.T.3·î¹æ¡Ù¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤ÎÇµÌÚºä46¡¦6´üÀ¸Ï¢ºÜ¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ágravure a la mode¡Á¡×Âè4²ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÅµ¤¤òµá¤á¤ÆÅÅµ¤³¹¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦À¥¸Í¸ý¿´·î
¡¡ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤ÇÆ±´ü¤ÎÌðÅÄË¨²Ú¤È¤È¤â¤ËW¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀ¥¸Í¸ý¡£Ëè¹æ°Û¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜ´ë²è¤Ç¡¢º£²óÁª¤Ð¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÅÅµ¤¡×¡£
¡¡ÀÅÅÅµ¤¤ò¤Þ¤È¤¤È±¤ÎÌÓ¤¬µÕÎ©¤Ä½Ö´Ö¤ä¡¢ÅÅµ¤¤òµá¤á¤ÆÅÅµ¤³¹¤ò×Ç×Ó¤¦»Ñ¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤¬¸òºø¤¹¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢À¥¸Í¸ý¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¼Ì¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢É½»æ¤ÏÆü¸þºä46¤ÎÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡¦Æ£Öº²ÌÊâ¡¦ÅÏÊÕè½Æà¤¬¾þ¤ë¡£
