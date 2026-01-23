¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼ÁýÅÄØª»Ò¡¢Á´À¹´ü¤Ï¿çÌ²»þ´Ö3»þ´Ö¤Ç¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥´¥¶Éß¤¤¤Æ²¾Ì²¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡ÈÊ¢¹õºîÀï¡É¤Ç
1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢ÁýÅÄØª»Ò¤¬½Ð±é¡£°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼ÁýÅÄØª»Ò¡¢¿çÌ²»þ´Ö3»þ´Ö¤Ç¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥´¥¶Éß¤¤¤Æ²¾Ì²¡×¤·¤¿Ä¶Â¿Ë»»þÂå¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡ÈÊ¢¹õºîÀï¡É¤Ç
º£Ç¯8·î¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÁýÅÄ¡£ Ãæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿Ì¤Í£mie¤ÈÁÈ¤ß¡¢18ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¡ØUFO¡Ù¤ä¡Ø½í¤Î¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É¡Ù¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¡¢ÆüËÜÃæ¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢1984Ç¯¤Ë26ºÐ¤Ç½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Îµ®½Å±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¡£Åö»þ¤ÎÁýÅÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤Ç¹õÌøÅ°»Ò¤È¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤ÎÂ¿Ë»¶Ë¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Îº¢¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«3»þ´Ö¤Ç¡¢1Æü10¿ôËÜ¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹Æü¡¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎË»¤·¤µ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¥´¥¶¤òÉß¤¤¤Æ²¾Ì²¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤À¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»1Ç¯¤ÎÅß¤¯¤é¤¤¤«¤é¥ä¥Þ¥Ï¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£Ìó2Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï²¼ÀÑ¤ß¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁýÅÄ¤Ï¸ì¤ë¡£Åö»þ¤Ï¥ä¥Þ¥Ï¤ÎºÇ¿·¥¹¥Æ¥ì¥ª¤ÎÀëÅÁ¤È¤·¤Æ¡¢ÉÍ¾¾¶á¹Ù¤Î¤ªº×¤ê¤Ç²Î¤¦±Ä¶È³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀäÂÐ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤âÉÍ¾¾¤Î¿Í¤Ï»ä¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°áÁõ¥Ð¥Ã¥°¤È²½¾Ñ¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Þ¤Ç¤«¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢É¡»ý¤Á¤Ê¤é¤Ê¤¤¾¯½÷»þÂå¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Åö½é¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢¥Ï¥â¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö2¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢¥Ç¥å¥ª¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Ï¡ÖÀ¸°Õµ¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø·¯¤³¤½¥¹¥¿¡¼¤À¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉñÂæ´·¤ì¤·¤¹¤®¤Æ¿·Á¯Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÍîÁª¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡Ù¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï2¿Í¤Ë¤è¤ëÉ¬»à¤Î¡ÈºîÀï¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÈÊ¢¹õºîÀï¡É¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ø·¯¤³¤½¥¹¥¿¡¼¤À¡ª¡Ù¤ÇÍî¤Á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢ÁÇ¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡¢À¸°Õµ¤¤½¤¦¡¢¾ì´·¤ì¤·¤Æ¿·Á¯Ì£¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÁ´Éô¼è¤êÊ§¤Ã¤Æ¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤â95¡ó¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢È©¤ÎÏª½Ð¤âÁ´Éô¤ä¤á¤Æ¡¢¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤â¥ª¥É¥ª¥É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼Çµï¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ÎºîÀï¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¸«»ö¹ç³Ê¡£ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤¬È´¤±¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£