¡Ú½°±¡Áª¡Û¸©Æâ¤Ï6À¯ÅÞ19¿Í¤¬Î©¸õÊä¤«¡¡¡È¹â»Ô¿Íµ¤¡É ¼«Ì±¤ÏÄÉ¤¤É÷¤Ê¤ë¤«¡¡¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»¡×¤ÇÄ©¤àÌîÅÞ¡¡»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÀï¥¹¥¿ー¥È¡Ô¿·³ã¡Õ
½°µÄ±¡¤¬1·î23Æü¤Ë²ò»¶¤·¡¢ÁªµóÀï¤¬»ö¼Â¾å¡¢Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Á°²óÁª¡¢¸©Æâ¤Î¾®Áªµó¶è¤ÇÁ´ÇÔ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ÏÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£ÂÐ¤¹¤ëÌîÅÞ¤Ï¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ÎÌ¾¤ÇÁªµóÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
60Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏÀ¯¸¢¤Î¡Ö¿®¡×¤òÌä¤¦¤È¤·¤ÆÁíÁªµó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«16Æü´Ö¡£Àï¸åºÇÃ»¤ÎÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÒÃæÆ»¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ó
¡ÖÀäÂÐÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
¤ª¤È¤È¤·¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤Î½°±¡Áª¡£ÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸©Æâ5¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤ÇÁ´ÇÔ¡£¸©Æâ¤ÇÍ£°ìÈæÎãÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿3¶è¤ÎºØÆ£ÍÎÌÀ¤µ¤ó¤Ï¾®Áªµó¶è¤Ç¤ÎµÄÀÊÃ¥´Ô¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¼«Ì± 3¶è½ÐÇÏÍ½Äê¡¡ºØÆ£ÍÎÌÀ Á°µÄ°÷¡Ó
¡Ö¾®Áªµó¶è¤ÇÅöÁª¤·¤¿À¯¼£²È¤³¤½¤¬¤½¤ÎÃÏ°è¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿Í¸¢¼Ô¤ÎÂåÉ½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤ò»ê¾åÌ¿Âê¤ÇÀï¤¤È´¤¤¿¤¤¡×
¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò¸Ø¤ë¹â»Ô¼óÁê¡£¸©Æâ¤Ç¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ò¼«Ì± 5¶è½ÐÇÏÍ½Äê¡¡¹âÄ»½¤°ì»á¡Ó
¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¿®Ç¤ÅêÉ¼¤Ë»ä¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤¼¤Ò¹â»Ô¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ëÀïÎÏ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ò¼«Ì± 2¶è½ÐÇÏÍ½Äê¡¡¹ñÄêÍ¦¿ÍÁ°µÄ°÷¡Ó
¡Ö¹ñÌ±¤Î¿³È½¤ò¶Ä¤°¤ó¤À¤È¤³¤ÎÁíÍý¤Î»×¤¤¤Ï»ä¼«¿È¤â·ã¤·¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ëÍÍ¡¹¤ÊÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤¤¬¤«¤ê¤ÏÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÉ¼¤Î¤æ¤¯¤¨¡£
¡Ò¼«Ì± 3¶è½ÐÇÏÍ½Äê¡¡ºØÆ£ÍÎÌÀÁ°µÄ°÷¡Ó
¡Ö¼º¤¦É¼¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬Á´ÂÎ¤ÇÉ¼¤òÂç¤¤¯¼è¤êÌá¤¹¤Ä¤â¤ê¤ÇÁªµó¤ËÎ×¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡Ò¼«Ì± 4¶è½ÐÇÏÍ½Äê¡¡ÏÉÈø±Ñ°ìÏº»á¡Ó
¡Ö¡Ê¸øÌÀÅÞ¤«¤é¡ËÉ½Î©¤Ã¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Á°²ó¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤½¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸©Æâ¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô5¿Í¤ÏÁ´°÷¤¬¿·ÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÃæÆ»¡×¤Ï»Ù»ý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÒÃæÆ» 4¶è½ÐÇÏÍ½Äê¡¡ÊÆ»³Î´°ìÁ°µÄ°÷¡Ó
¡Öº£¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬²¿¤«ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÀ¯ºö¤ò ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¿·³ã4¶è¤«¤é¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤â¸õÊä¤òÍÊÎ©¡£»²À¯ÅÞ¤â¾è¤ê¤ò¾å¤²ÌîÅÞ¤¬ÍðÎ©¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¹ñÀ¯¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤â1¶è¤È2¶è¤Ë¸õÊä¤òÍÊÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
4Æü¸å¤Ë¤Ï¸ø¼¨¤ò·Þ¤¨¤ëÃ»´ü·èÀï¡£»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÀï¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒÃæÆ» 1¶è½ÐÇÏÍ½Äê ¡¡À¾Â¼ÃÒÆàÈþÁ°µÄ°÷¡Ó
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÁ´¾¡¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¯¼£¤ËÂÐ¤¹¤ë´í×ü¡¢´íµ¡´¶¤¬¶¯¤¤¤Î¤ÇÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½°±¡Áª¤Ï1·î27Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6À¯ÅÞ19¿Í¤¬Ì¾¾è¤ê¤òµó¤²º®Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£