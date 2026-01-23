Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò&Æ£Öº²ÌÊâ¡õÅÏÊÕè½Æà¡ªÆü¸þºä46»Í´üÀ¸¤ÎÇ¯¾¯¥È¥ê¥ª¡íËö¤Ã¤³¤à¤¹¤Ó¡í¤¬¡ØB.L.T.3·î¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
1·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ØB.L.T.2026Ç¯3·î¹æ¡Ù¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ²èÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£½é¤á¤Æ3¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡ØB.L.T.2023Ç¯6·î¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ÈÆ±¤¸ÊÂ¤Ó½ç
º£¹æ¤ÎÉ½»æ´¬Æ¬¤Ë¤Ï¡¢1·î28Æü¤Ë16th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÆü¸þºä46¤«¤é¡¢Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡õÆ£Öº²ÌÊâ¡õÅÏÊÕè½Æà¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÈËö¤Ã¤³¤à¤¹¤Ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë»Í´üÀ¸Ç¯¾¯¥È¥ê¥ª¤¬¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¡ØB.L.T.¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
É½»æ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤Æüº¹¤·¤Î¤Ê¤«¤Ç3¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¦¥«¥Ã¥È¡£½é¤á¤Æ3¿Í¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡ØB.L.T.2023Ç¯6·î¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ÈÆ±¤¸ÊÂ¤Ó½ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤â¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉ½»æ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯9·î¤Ë¥°¥ëー¥×²ÃÆþ3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Æü¸þºä46»Í´üÀ¸¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀèÇÚ¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂ´¶È¤ä¡¢¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë5´üÀ¸¤Î²ÃÆþ¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤äÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¥°¥ëー¥×¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯¾¯¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ëËö¤Ã¤³¤à¤¹¤Ó¤Î3¿Í¤âÎã³°¤Ê¤¯¤³¤Î3Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤¶½¸¤Þ¤ë¤È²ÃÆþ»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê3¿Í¤ò¡¢²¼Ä®¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤ä¾¦Å¹³¹¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¸÷¤¬º¹¤¹¹ÖÆ²¤Ê¤É¤ò¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë»£±Æ¡£²¿¤«¤ÈÀï¤¦Æü¡¹¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³Ú¤·¤¤»þ´Ö¡¢Ê¿²º¤ÈÀÅ¼ä¤Ê¤ÉÆü¾ï¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë°¦¤¹¤Ù¤½Ö´Ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢Ëö¤Ã¤³¤à¤¹¤Ó¤é¤·¤¯¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ë¤®¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÌó1Ëü»ú¤ÎºÂÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â´º¹Ô¡£3¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤²¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢²ÃÆþ»þ¤«¤é¤Î´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤ä¸ß¤¤¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æü¸þºä46¤«¤é¤Ï16th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡×¤ÇÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹â°æÐÞ¹á¤¬ÅÐ¾ì¡£
»£±Æ¤Ç¤Ï¹â°æ¤Î°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È²ÄÎù¤µ¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¡£¥â¥Î¥Èー¥óÄ´¤Î¥âー¥É¤Ê¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ä¡¢Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Î°áÁõ¤Ê¤É¡¢18ºÐ¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¤Ë¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò´°àú¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¹â°æ¤ÎÈþ¤·¤µ¤È²ÄÇ½À¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£ÇµÌÚºä46 6´üÀ¸Ï¢ºÜ¤ËÀ¥¸Í¸ý¿´·î¤¬ÅÐ¾ì
¤Þ¤¿¡¢ÇµÌÚºä46 6´üÀ¸Ï¢ºÜ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤ÇÆ±´ü¤ÎÌðÅÄË¨²Ú¤È¤È¤â¤ËW¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ëÀ¥¸Í¸ý¿´·î¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡ÖÅÅµ¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÀÅÅÅµ¤¤ò¤Þ¤È¤¤È±¤ÎÌÓ¤¬µÕÎ©¤Ä½Ö´Ö¤ä¡¢ÅÅµ¤¤òµá¤á¤ÆÅÅµ¤³¹¤ò×Ç×Ó¤¦»Ñ¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤¬¸òºø¤¹¤ë¥ï¥ó¥·ー¥ó¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢À¥¸Í¸ý¿´·î¤Î¤¢¤é¤¿¤ÊÉ½¾ð¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¼Ì¤·½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢º£¹æ¤Ë¤ÏËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤Î¿Ü±Ê¿´³¤¡¢¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¤Îºù¤Ò¤Ê¤Î¡¢ÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¡¢Æú¤Î¥³¥ó¥¥¹¥¿¥Éー¥ë¡¦·ª¸¶ÉñÍ¥¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡¢ËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤Î¿Ü±Ê¿´³¤¡¢¶âß·°¡Èþ¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¡£AKB48¤ÎÏ¢ºÜ¤Ë¤Ï¡¢19´üÀ¸¤ÎÀîÂ¼·ë°á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
PHOTO BY HIROKAZU¡ÊÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡õÆ£Öº²ÌÊâ¡õÅÏÊÕè½Æà¡¢À¥¸Í¸ý¿´·î¡Ë¡¢Ìî¸ý²ÖÍü¡Ê¹â°æÐÞ¹á¡Ë
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2026.01.26 ON SALE
¡ØB.L.T.2026Ç¯3·î¹æ¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
B.L.T.web
https://bltweb.jp/
Æü¸þºä46 OFFICIAL SITE
https://www.hinatazaka46.com/