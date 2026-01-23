¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼¯»ùÅç¤ò¸µµ¤¤Ë¡×»²À¯ÅÞ¤¬¼¯»ùÅç2¶è¤Ë²£ÉÍ»ÔµÄ4´üÌ³¤á¤¿¿·¿Í¡¦¹â¶¶ÆÁÈþ»áÍÊÎ©
¡¡»²À¯ÅÞ¸©Ï¢¤Ï¡¢¼¯»ùÅç2¶è¤Ë¿·¿Í¸õÊä¤ÎÍÊÎ©¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç2¶è¤Ë»²À¯ÅÞ¤Î¸øÇ§¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶ÆÁÈþ¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Ç¤¹¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÆÁÇ·Åç½Ð¿È¤Ç·úÀß²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ò4´üÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡¢½÷À³èÌö»Ù±ç¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼¯»ùÅç2¶è»²À¯ÅÞ¸øÇ§¸õÊäÍ½Äê¼Ô¡¦¹â¶¶ÆÁÈþ»á¡Ê56¡Ë¡Ë
¡Ö¤ä¤Ï¤êÃÏÊýÁÏÀ¸¡£Åìµþ¤¬ÆÈ¤ê¾¡¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òº£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼¯»ùÅç¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¼¯»ùÅç2¶è¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¼«Ì±ÅÞÁ°¿¦¤Î»°È¿±à·±¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¡¢¶¦»ºÅÞ¿·¿Í¤Î¾¾ºê¿¿¶×¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£