¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¿ÀÆàÀî¸©¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Î¿Þ½ñ»ñÎÁ¼¼¤Ï°ìÈÌÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤ÊÄÁ¤·¤¤Â¸ºß¤À
¢£¸òÄÌ°ÂÁ´¤äÊªÎ®¼ÂÌ³¤ò³Ø¤Ù¤ëDVD»ñÎÁ¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£ÌµÎÁ¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ìÆâÍÆ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤êÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë
ÊªÎ®¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ç±ü¿¼¤¤
¡¡¥È¥é¥Ã¥¯±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤µ¤ì¤¿¶È³¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁ´ÆüËÜ¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È°ìÈÌ¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê±ï¤Î¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±ÁÈ¿¥¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö°ìÈÌ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¡×¡Ö¤³¤É¤â¤Î¥Ú¡¼¥¸¡×¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤äÊªÎ®´Ø·¸¼Ô¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÁ´ÆüËÜ¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Î²¼¤Ë¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃÏ°è¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤äÆ»Ï©µ¬À©¾ðÊó¡¢±¿ÄÂ¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¹àÌÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¿ÀÆàÀî¸©¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿Þ½ñ»ñÎÁ¡×¤À¡£¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñÆâ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¶¨²ñ²ñ°÷¸þ¤±¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¿Þ½ñ»ñÎÁ¼¼¤Ï°ìÈÌ¿Í¤âÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»ñÎÁ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¿ÀÆàÀî¸©¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Î»ñÎÁ¼¼¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¾ì½ê¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Î¿·²£ÉÍ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î¥Ó¥ë¤À¡£»öÁ°¤ËÅÅÏÃ¤Ç°ìÈÌ¿Í¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢Í½Ìó¤Ê¤É¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ½é¤Î¿ÀÆàÀî¸©¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Ø¡£
¡¡¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ç¿Þ½ñ¼¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¹ð¤²¤ë¡£ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï½÷À¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï»ñÎÁÂß½Ð¤·¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÅÐÏ¿¤È¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¡¡¿½¹þÍÑ»æ¤ËÌ¾Á°¤ä½»½ê¤òµÆþ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂÔ¤Ä¤³¤È¿ôÊ¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÍøÍÑ¼Ô¥«¡¼¥É¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¿ÀÆàÀî¸©¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤ë¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Âß½Ð²ÄÇ½´ü´Ö¤Î¤³¤È¤äÂß½ÐËÜ¿ô¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï1²ó¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤Ï1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç°ì¼Ò3ËÜ¤Þ¤Ç¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÃúÇ«¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï3ËÜ¤Þ¤Ç¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÌµÎÁ¤ÇÆâÍÆ¤â½¼¼Â¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¿Þ½ñ»ñÎÁ¼¼¤Ø¡ª¡¡¤È¤¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¿Ê¤ó¤ÀÀè¤ÏÉô²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯DVD¤¬ÊÂ¤ó¤À¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´·¼È¯·Ï¤ä¶ÈÌ³»ØÆ³ÍÑ¤ÎDVD¤¬300ËÜ¶á¤¯¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÌÜÅª¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤¢¤Ã¤¿DVD¤òÁª¤ó¤Ç¼Ú¤ê¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î»ñÎÁ¼¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥Ã¥¯¤ËÊÂ¤ó¤ÀDVD¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀè¤Û¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤¤¾¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÉ®¼Ô¤¬¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î4ËÜ¤À¡£¡ÖÀÖ¤¤¥é¥ó¥É¥»¥ë¡¡¤â¤¦±¿Å¾Ãæ¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¹ñºÝ³¤¾å¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÎ¦¾å¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´Í¢Á÷¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡Ö¥í¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ò°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¡¡»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤Æ¡×¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÉ®¼ÔÅª¤Ë¤Ï¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÀÖ¤¤¥é¥ó¥É¥»¥ë¡×¤ÏÆ±¤¸DVD¤¬2ËÜ¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âß½ÐÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤â¶½Ì£¤ò¤Ò¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Áª¤ó¤À4ËÜ¤ÎDVD¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Î¼êÄó¤²ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿´¸¯¤¤¡£¥Þ¥¸¤Ç¿ÀÆàÀî¸©¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤¡ª
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯µ¢Âð¤·¤Æ¼Ú¤ê¤Æ¤¤¿DVD¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤¿¤À¤Î¶µ°éDVD¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¥±¡¼¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»ñÎÁ²èÁü¤ä²òÀâ¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¸«½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎDVD¤¬ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢Âß½Ð¤âÌµÎÁ¤«¤ÄÃ¯¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¡¡4ËÜ¤ÎDVD¤òÊÖµÑ¤·¤¿¤È¤¡¢¼¡¤Ë¼Ú¤ê¤¿¤¤»ñÎÁDVD¤ò¥µ¥¤¥È¤Ç¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î3ËÜ¤À¡£¡Ö¤³¤³¤¬°ã¤¦¡ª¥×¥í¤Î±¿Å¾¡×¡Ö¸òÄÌÇî»Î¤«¤é¤ÎÄ©Àï¾õ¡×¡Ö¿¦¾ì¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÂÐºö¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¥È¥é¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Î¿Þ½ñ»ñÎÁ¼¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£