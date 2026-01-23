日鉄堺BZが『南海コラボデー2026』を開催！ minapitaポイントの抽選会も

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズは22日（木）、2月7日（土）と8日（日）に大浜だいしんアリーナで行われるSVリーグ第13節の大阪ブルテオン戦で『南海コラボデー2026』を開催すると、クラブ公式サイトで発表した。

今回、大阪府を中心に関西で鉄道を運営する南海電気鉄道（南海電鉄）と日鉄堺BZのコラボ企画を開催。これまでも、車体に日鉄堺BZの選手がデザインされたブレイザーズトレインなどでコラボしてきたが、今回のコラボでは『minapitaポイント抽選会』が実施される。

「minapitaポイント」は南海沿線のポイントサービスで、今回は抽選で両日合計5名に最大30,000ポイントをプレゼントするとしている。なお、この抽選会は南海アプリを持っている方が対象で、2階ロビーの特設ブースにて行われる。

会場には南海電鉄オリジナルの塗り絵コーナーが設置される他、日鉄堺BZの公式パフォーマンスチーム「B-REX」は南海電鉄の制服を着用し、グリーティングを実施。さらに当日、選手は南海電鉄の制帽を着用して入場する。

この機会にぜひ会場に足を運んでみてはいかがだろうか。

■minapitaポイント抽選会 概要

▼ポイント内訳

特賞 30,000ポイント

1等 15,000ポイント

2等 5,000ポイント

3等 1,000ポイント

4等 500ポイント

末賞 南海ノベルティグッズ



▼実施場所

会場内2階ロビーに設置の特設ブース



▼実施時間

7日（土）のGAME1 13：15～16：05（試合開始時間まで）

8日（日）のGAME2 10：15～16：05（試合開始時間まで）