¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎVCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¤Ï23Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¨¥¢¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¥¢¥êー¥Ê¾¾ËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSV¥êー¥°ÃË»ÒÂè12Àá ¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥ºÀï¤ÎÈóÂÓÆ±Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡VCÄ¹Ìî¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ëº£Àá¡¢¥»¥Ã¥¿ー¤ÎÃæÅç·òÅÍ¤È¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎÈÓÅÄ¹§²í¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¥Áー¥à¤ËÂÓÆ±¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤Ïº£µ¨¡¢¥Áー¥à¤ÎÀµ¥»¥Ã¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¡£SV¥êー¥°ÃË»Ò¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó22»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÎÈÓÅÄ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢SV¥êー¥°ÃË»Ò¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó16»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢35ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£