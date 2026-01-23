AI¤Î¾Íè¤Ë´Ø¿´½¸Ãæ¡¡¥¹¥¤¥¹¤Ç¥À¥Ü¥¹²ñµÄÊÄËë
¡¡¡Ú¥À¥Ü¥¹¶¦Æ±¡Û¥¹¥¤¥¹ÅìÉô¥À¥Ü¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊWEF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¡Ê¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡Ë¤¬5Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤ò½ª¤¨¡¢23ÆüÊÄËë¤·¤¿¡£WEF¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ºâ³¦¥È¥Ã¥×¤é²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÌó3Àé¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤òµÄÏÀ¡£µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤¬¿Ê¤à¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Î¾Íè¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡¢AI¤¬¸ÛÍÑ¤òÃ¥¤¦¤È¤Î·üÇ°¤ò°ì½³¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¿ÍÎà»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶È³¦¤äÈ¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤à¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¥µ¥Æ¥£¥¢¡¦¥Ê¥Ç¥éCEO¤Ï¡¢AI¥Ö¡¼¥à¤¬Åêµ¡Åª¤Ê¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¡£¤½¤ì¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¡Ö²¸·Ã¤¬Éý¹¤¤¶È³¦¤äÃÏ°è¤Ë¶ÑÅù¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬ÂÐÌÌ¤Ç»²²Ã¡£AI¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÎÎÍ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò½ä¤ëÌäÂê¤âµÄÏÀ¤·¤¿¡£²¤½£³Æ¹ñ¤ÏÈ¿È¯¤·°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤ÇÊÆ²¤¤ÎµµÎö¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£