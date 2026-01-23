º£Ìë´°·ë¤Î¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡ÙËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¸«¤»¤¿¥Þ¥ê¥³¤Î¹ÔÆ°¤¬ÏÃÂê¡Ö¤½¤ó¤ÊÀÚ¤Ê¤¤´é¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Âô¸ýÌ÷»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Á9¡§48¡Ë¤¬23Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷300²ó¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢26Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ëÃæ¡¢ËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤â¤Ã¤È¥Þ¥ê¥³¤Ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×Âô¸ýÌ÷»Ò¡¢26Ç¯Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ìÎÞ
¡¡1999Ç¯10·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥È°ÊÍè¡¢26Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸½¹ÔÏ¢Â³¥É¥é¥ÞºÇÂ¿¥·¥ê¡¼¥ºµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤¬¤¤ç¤¦¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÄ¹Ç¯¤Î±þ±ç¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿ÎòÂå¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬°ìµó½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎËÁÆ¬¡¢²¿¤é¤«¤ÎÊ¸¾Ï¤ò½ñÎà¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤ëºç¥Þ¥ê¥³¡ÊÂô¸ý¡Ë¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¸¦µæ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤¤À¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤µ¤ß¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÇò°á¤òÃ¦¤°¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³«»ÏÁá¡¹¤ËË¬¤ì¤¿¥é¥¹¥È¤ò»×¤ï¤»¤ë±é½Ð¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÇò°á¤òÃ¦¤°¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤¼¤è¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊÀÚ¤Ê¤¤´é¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤«¡×¡ÖÃ¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¡¼¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÔFINAL¡Õ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Â¾Ú¼Â¸³ÆÃ¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¡£IoT¡¢AI¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤ò¼Â¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤·¤¿ºÇÀèÃ¼¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎIoTµ¡´ï¤¬ÆÍÇ¡°ìÀÆ¤ËË½Áö¤·¡¢ÇúÈ¯¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È´ë¶È¤Î³«È¯Éô°÷ÃËÀ¤¬»àË´¤¹¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ÊØÍø¤µ¤È¸úÎ¨¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿IoTµ¡´ï¤¬¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¡ÈÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¶§´ï¡É¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤ëÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤Î¤«¡£¥Þ¥ê¥³¡ÊÂô¸ý¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²ÊÁÜ¸¦¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Îº¯À×¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤²Ê³ØÈÈºá¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ²ÊÁÜ¸¦¤Ï¡È´é¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÈÈ¿Í¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤À¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
