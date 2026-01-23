¥Û¡¼¥×²¬À»¤¬ÅìÍÎ¥é¥ó¥«¡¼¤ËÂçº¹È½Äê¾¡¤Á¤Ç3Ï¢¾¡¡¡½é²óKO·èÃå¤Ï2»î¹ç¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤â¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ð¥ó¥¿¥àµé8²óÀï¡¡²¬À»¡Ô¡ûÈ½Äê¡ü¡ÕRV¡¦¥Ç¥Ë¥¨¥¬¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¡¡Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡Âç¶¶¥¸¥à¤Î¥Û¡¼¥×¡¦²¬À»¡Ê23¡áÂç¶¶¡Ë¤¬ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Ð¥ó¥¿¥àµé5°Ì¤Î¥Ç¥Ë¥¨¥¬¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë3¡½0È½Äê¾¡¤Á¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ÏÁê¼ê¤ÎÂç¿¶¤ê¤òÁÇÁá¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¥Ü¥Ç¥£¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ç¤«¤ï¤·¡¢µ÷Î¥´¶¤ò¤Ä¤«¤ó¤À6²ó°Ê¹ß¤Ï±¦¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤Î´éÌÌ¤òÂª¤¨¤ë¤Ê¤É»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¡£½é¤ÎÅìÍÎ¥é¥ó¥«¡¼¤È¤ÎÂÐ·è¤ò¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸2¿Í¤¬6ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤ëÂçº¹¤ÇÀ©¤·¡Ö»î¹çÁ°¤«¤éÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¡£¸·¤·¤¤Å¸³«¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤Î¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¡×¤È´À¤ò¿¡¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÁê¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤ï¤º¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤ò1¥é¥¦¥ó¥É¤«¤éÅ°Äì¤Ç¤¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡½é²óKO¾¡¤Á¤·¤¿ºòÇ¯11·î¤Î»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤À2Àï¤Ç2²ó¤·¤«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡¤³¤½¤ÏÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÍ¸À¼Â¹Ô¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£¡ÖÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤¤È¤¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÆâÍÆ¤Ï¡Ë75ÅÀ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¤é¤Ë²ÝÂê¤ò²Ý¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾¡Íø¤Çº£¸å¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤Ï³Î¼Â¡£¥¢¥Þ50Àï40¾¡¡Ê7RSC¡Ë10ÇÔ¤Î¥Û¡¼¥×¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ÏÁê¼ê¤â¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£°ìÀï°ìÀï¤òÂçÀÚ¤ËÀï¤Ã¤Æ¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£