ÀÄÌÚÍµ»Ò¡¡»Ò°é¤Æ¶ìÇº¤Ç¡È²È½Ð¡É¤âÅÇÏª¡ÄÀ¸ÊüÁ÷½Ð±é¤Ë¡ÖÁ´¤¯°ã¤¦¿Í¤ß¤¿¤¤¡×»ëÄ°¼Ô¤â¡È°õ¾ÝÊÑ²½¡É»ØÅ¦
¡¡1·î23Æü¡¢¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚÍµ»Ò¤È¡¢¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶â»Ò·ÃÈþ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÊüÁ÷Ãæ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÀÄÌÚ¤Î¶á±Æ¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢TBS¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢ÊóÆ»¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£¤½¤Î¸å¤Ï2012Ç¯Ëö¤ËÂà¼Ò¸å¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍâÇ¯¤Î2013Ç¯¤Ë¤Ï¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤µ¤ó¤È·ëº§¡£2014Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢2016Ç¯¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÄÌÚ¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ÈÇòÃÏ¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤ÎÌÏÍÍ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ë¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£¤È¤â¤ËÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤Ç¤â¤¢¤ë¶â»Ò¤È¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë½Ð±é¿Ø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÀÄÌÚ¤Î»Ñ¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¡£X¤Ë¤Ï¡¢°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÔÀÄÌÚÍµ»Ò¤µ¤ó°õ¾ÝÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡Õ
¡Ô¤À¤¤¤Ö¸ý³Ñ²¼¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Õ
¡ÔÁ´¤¯°ã¤¦¿Í¤ß¤¿¤¤¡Õ
¡¡¶áÇ¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÏª½Ð¤¬¹µ¤¨¤á¤À¤Ã¤¿ÀÄÌÚ¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¤ªÃë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Î½Ð±é¤Ç¸«¤»¤¿»Ñ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¤È¤Ï¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¿ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¯¤·¾Æ¤±¤¿¾®Çþ¿§¤ÎÈ©¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢È±¿§¤â¹õ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå¤Î¡È²Ú¤ä¤«¤µ¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î°Â¿´´¶¤ä²º¤ä¤«¤µ¤Ê¤É¤â´¶¤¸¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë²È½Ð¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ØÄ¹ÃË¤¬¤Û¤ó¤È¤ËÈ¿¹³´ü¤È¤¤¤¦¤«¡¢»×½Õ´ü¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡Ù¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÇÏª¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸ú²Ì¤âÇö¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ë¤ÏÁ´¤¯¶Á¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶ìÇº¤¬É½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Û¤É¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£