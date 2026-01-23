ºÇ¶¯¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥¹¥¿¡¼¥º¡¦ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¡õ°¡²ÚÍü¤¬¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¶¦±é
ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¡¢ÅÔ´Ý°¡²ÚÍü¤¬¡¢1·î20Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©SPA!¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Î¡ÖÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎºÇ¶¯»ÐËå¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¤È¤Þ¤ëto¤È¤Þ¤ë¡Ù¤Ë·èÄê¡£¤µ¤¯Îö¤¹¤ë2¤Ä¤Î¡È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ü¥Ç¥£¡É¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢»ÐËå¤Îå«¤òÁ¯Îõ¤Ë²ò¤Êü¤Ä¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú
1996Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£º£¸å¤Î½Ð±éºî¤Ë¥²¡¼¥à¡Ø¥Ï¥à¥³¥¤¡¼¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤ËÅ¾À¸¤·¤¿ËÍ¤È»°»ÐËå¤Î´Å¡¹¤ÊÆü¡¹¡Ù¡Êº£Åß¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¸ø¼°X¡Ê@tmr_syk_¡Ë
ÅÔ´Ý°¡²ÚÍü
2001Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£T157¡¦B89¡¦W62¡¦H89¡£ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤Î¼ÂËå¡£»Ð¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÌöÃæ¡£º£²ó¤¬¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤½é¤Î»æ¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ë¡£¸ø¼°X¡Ê@tmr_akr_¡Ë
»£±Æ¡¿Takeo Dec.¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿ÅÄ¿¹½ÕºÚ¡¦²ÃÆ£ÎçÆà¡ÊJULLY¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿KAN¡¡¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡¿¥Ï¥ó¥°¥¢¥¦¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó
½µ´©SPA! 1·î27Æü¹æ
1·î20Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä
Amazon¡§https://amzn.to/3LlZcq8
