UVERworld¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEVER¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡£²Î»ìÀè¹Ô¸ø³«
UVERworld¤¬¡¢2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØEVER¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
É½Âê¶Ê¡ÖEVER¡×¤Ï¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ø¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä2026¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯Ëö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¥ê¥ê¡¼¥¹È¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢²Î»ì¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ª¤è¤ÓUta-Net¤Ë¤Æ²Î»ì¤¬Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖEVER¡×¤¬¡Ø¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä2026¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎTAKUYA¡ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ñ¤ä¸À¸ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âËÍ¤¿¤Á¤ËÂç¤¤ÊÍ¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¾¡Íø¤À¤±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡È¾¡¤Á¤¿¤¤¡É¤È´ê¤¤¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¶Ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î´î¤Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï2025Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØUVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY¡Ù¤Ë¤Æ½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖZERO BREAKOUT POINT¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEVER¡×
2026Ç¯2·î25Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¹ØÆþ¡¡https://uverworld.lnk.to/EVER
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¡
SRCL-13581~2¡¡3,045±ß(¡ÜÀÇ)
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ¡§7¥¤¥ó¥ÁLP¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢Blu-ray¡¢¼Ì¿¿½¸ÉÕ¤
¢£ÄÌ¾ïÈ×
SRCL-13583¡¡1,227±ß(¡ÜÀÇ)
¼ýÏ¿¶Ê¡§
1.EVER
2.ZERO BREAKOUT POINT
3.EVER (Instrumental)
4.ZERO BREAKOUT POINT (Instrumental)
Uta-Net
https://www.uta-net.com/song/386817/
¢£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û 2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë6»þ30Ê¬¡Á8»þ50Ê¬¡¡
¡Ö⼀Î®¤¬⽬·â︕¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÅÁÀâ¤Î»î¹ç¥Ù¥¹¥È10¡×
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ò¤ë11»þ00Ê¬¡Á12»þ54Ê¬
¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×
2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ë6»þ50Ê¬¡Á10»þ54Ê¬
¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»ÒÍ½Áª¥ê¡¼¥°¥°¥ë¡¼¥×ÆüËÜ¡ß¥¤¥¿¥ê¥¢¡×
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¿¼Ìë3»þ00Ê¬¡Á6»þ00Ê¬
¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×Í½Áª¡×
2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿¼Ìë2»þ35Ê¬-Ä«6»þ00Ê¬¡¡
¡Ö¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò ¥é¥¦¥ó¥É¥í¥Ó¥ó¡¡ÂÐÀï¹ñÌ¤Äê¡×
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿¼Ìë3»þ30Ê¬¡Á¤¢¤µ7»þ00Ê¬
¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡×
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û
¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡ËBS¥Æ¥ìÅì
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¡Ê¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ë
ÉÚÅÄÍµª¡Ê¸½ÃÏ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
Ãæº¬ÉñÈþ¡¢¾¾ß·°¡³¤¡¢¡ÊÅìµþ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¡Ú¥Æ¥ìÅì·Ï¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä2026¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Û
UVERworld¡ØEVER¡Ù
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
https://www.tv-tokyo.co.jp/olympics-milanocortina2026/
¡Ú¸ø¼°X¡Û
@tvtokyosports¡¡https://x.com/tvtokyosports
