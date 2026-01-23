¿û¸¶·½¡¢2nd¥Õ¥ëAL¤è¤ê½ÕÌî¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¿·¶Ê¡ÖORACLE¡×¤òÀè¹ÔÇÛ¿®
¿û¸¶·½¤¬¡¢2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØB.G.M.¡Ù¡Ê4·î29ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¶Ê¡ÖORACLE¡×¤ò2·î11Æü(¿å)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Ìó5¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖORACLE¡×¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤½ÕÌî¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØB.G.M.¡Ù¤Ï¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤Ë¤Æ4·î29Æü(¿å) ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸&¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¸ø±éÂ¨´°¤È¤Ê¤Ã¤¿½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãknock, knock, knock¡ä¤è¤êÅìµþ¡¦Spotify O-EAST¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿Blu-ray¤È¡¢¥é¥¤¥ÖÍÑ¥¤¥ä¡¼¥×¥é¥°¤òÉõÆþ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢POP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£3·î24Æü(²Ð)¤«¤é3·î29Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î·×6Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æþ¾ì¤Ï»öÁ°¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢1·î28Æü(¿å)20:00¤è¤êFCÀè¹ÔÍ½Ìó¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¿û¸¶·½¤Ïº£ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¡¢5·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÅìÌ¾ºå¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¿û¸¶·½ ¡ÖORACLE¡×
2026Ç¯2·î11Æü(¿å)ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
https://keisugawara.lnk.to/ORACLE_pspa
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§½ÕÌî
¢£2nd album¡ØB.G.M.¡Ù
2026Ç¯4·î29Æü(¿å)È¯Çä
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×(¿ôÎÌ¸ÂÄê)¡ÛCD+Blu-ray+¥°¥Ã¥º/ AICL-4890~4892/¡ï8,500+ÀÇ
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÛCD/ AICL-4893/¡ï3,000+ÀÇ
Í½Ìó¡§https://keisugawara.lnk.to/2ndAL
[CD]
¢¨¸åÆü²ò¶Ø
[BD] ¢¨´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
¡Ö¿û¸¶·½ first one-man live 2025 ¡Èknock, knock, knock¡É¡×
2025.9.27(Sat.) Spotify O-EAST
1.¥Õ¥é¥¤¥ß
2.¥·¥È¥é¥¹
3.¥é¥¤¥à¥é¥¤¥È
4.¥¥é¥Ã¥Æ¥é¥Ã¥Æ
5.Ç®ÂÓÌë
6.filled
7.¥ì¥â¥Í¡¼¥É
8.onn
9.¥¨¥¤¥×¥ê¥ë
10.crash
11.¿¼¹á
12.ÉÔ´°Á´¤ËÎø
13.¥µ¥è¥Ê¥é¥È¥¦¥¥ç¥¦
14..¥·¡¼¥µ¥¤¥É
[¥°¥Ã¥º] ¢¨´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
Kei Sugawara Live Earplugs
¡ÚCD¥·¥ç¥Ã¥×ÀèÃåÆÃÅµ¡Û
TOWER RECORDSÁ´Å¹(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
Sony Music Shop¡§Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¡¢¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄêÆÃÅµ¡Û¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ë¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤Î¹ØÆþ¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±²¼¤µ¤¤¡£
¢¨³ÆÆÃÅµ¤Î¥µ¥¤¥º/³¨ÊÁ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ²ò¶Ø¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ãKei Sugawara POP-UP ¡ÈB.G.M.¡É¡ä
¢£³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯3·î24Æü(²Ð)¡Á3·î29Æü(Æü)
12:00¡Á19:00
¢¨ºÇ½ªÆü¤Î¤ß11:00¡Á17:00
¢£²ñ¾ì
¹°½Å¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ê·ÃÈæ¼÷¡Ë
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷Æî2ÃúÌÜ10-4
ART CUBE EBIS B1F
¢£Æþ¾ì·ô
¡¦ÆÃÅµÉÕÆþ¾ì·ô¡§¡ï1,800
¢¨ÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ù¥ë¥É¥ê¥ó¥¯ 1´Ì
¡¦Æþ¾ì·ô¡Ê·ô¤Î¤ß¡Ë¡§¡ï1,000
¢¨Æþ¾ì¤Ï¡Ú»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼õÉÕ´ü´Ö(Á´¤ÆÀèÃå)
¡¦FCÀè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕ¡ÊÆÃÅµÉÕÆþ¾ì·ô¡Ë
¡¡1·î28Æü(¿å)20:00¡Á2·î10Æü(²Ð)23:59
¡¦°ìÈÌÍ½Ìó¼õÉÕ¡ÊÆÃÅµÉÕÆþ¾ì·ô¡Ë
¡¡2·î15Æü(Æü)Àµ¸á¡Á2·î28Æü(ÅÚ)23:59
¡¦°ìÈÌÍ½Ìó¼õÉÕ¡ÊÆþ¾ì·ô¤Î¤ß¡Ë
¡¡3·î5Æü(ÌÚ)Àµ¸á¡ÁÅöÆü¤ÎÏÈ³«»Ï10Ê¬Á°¤Þ¤Ç
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://kei-sugawara.jp/contents/1037495
◾️¡ã¿û¸¶·½ one-man live tour 2026¡ä
2026Ç¯5·î23Æü¡Ê⼟¡ËÅìµþ¡¦¾¼ÏÂ⼥⼦⼤³Ø ⼈⾒µÇ°¹ÖÆ²
open 17:00 / start 18:00
Á´ÀÊ»ØÄê¡§Á°Çä7,300±ß
info¡§DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
2026Ç¯5·î30Æü¡Ê⼟¡ËÂçºå¡¦NHK⼤ºå¥Û¡¼¥ë
open 17:00 / start 18:00
Á´ÀÊ»ØÄê¡§Á°Çä7,300±ß
info¡§SOUND CREATOR https://www.sound-c.co.jp/
2026Ç¯5·î31Æü¡Ê⽇¡ËÌ¾¸Å²°¡¦Zepp Nagoya
open 17:00 / start 18:00
Á´ÀÊ»ØÄê¡§Á°Çä6,800±ß+1Drink
info¡§SUNDAY FOLK PROMOTION https://www.sundayfolk.com/
¡¦¾ÜºÙ¡§https://kei-sugawara.jp/contents/983651
¡¦Sugawara House Æþ²ñ¡§https://kei-sugawara.jp/about/membership
