¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£²£³ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¡¦¸á¸å£¶»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¤Î¼ÂÌ¾¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡¡£Æ£É£Î£Á£Ì¡×¼ç±é¤Î½÷Í¥¡¦Âô¸ýÌ÷»Ò¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Âô¸ý¼«¿È¤¬¡Öº£¡¢Çã¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÝ½üµ¡¤ò°ìÌÐ¡¢¶¦±é¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤¬Åö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£´Ç¯Á°¡¢£²£¶Ç¯¤ËµÚ¤ó¤ÀÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÌÐ¡££²£°£²£±Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡¡£Ó£å£á£ó£ï£î£²£±¡×Âè£¹ÏÃ¤Ç¤ÎÂô¸ý¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÎ®¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¸å¤â¡Ê¶¦±é¤Î¡ËÆâÆ£¡Ê¹ä»Ö¡Ë¤µ¤ó¤È¤â´ë¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ø°ìÌÐ·¯¡¢¤³¤ÎÌò¡¢¼¡¤âÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿°ìÌÐ¡£
¡¡¡Ö²¶¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£¤¸¤ã¤¢¡¢Â³¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ËÊÑ¤¨¤Á¤ã¤ª¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ª¸Æ¤Ó¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÃÇÊÒÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¼¡¤Ë¸Æ¤Ö¡¢¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë·è¤á¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¤ª¼Çµï¤â¸«¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¹âÅè¤¬¡Ö±éµ»¤¸¤ã¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤ÎÂÖÅÙ¤È¤«¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¿Í´ÖÀ¡©¡¡¿Í´ÖÀ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤è¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É·ù¤À¤Ê¡£¤ª¼Çµï¤¬²¼¼ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£