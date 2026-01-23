My Hair is Bad¡¢¿·¶Ê¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤è¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÜÄÇÌÚÃÎ¿Î¤¬ÄÖ¤ë¡ÈÊë¤é¤·¡ÉÆüµ¤ò¸ø³«
My Hair is Bad¤Î¿·¶Ê¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï ¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ØÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÇÌÚÃÎ¿Î(Vo/G)¤¬ÄÖ¤Ã¤¿¡ÈÊë¤é¤·¡ÉÆüµ¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¶Ê¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤è¡×¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¤Î¿¢ËÜ°ì»Ò¤¬Æ±³Ú¶Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¼Ì¿¿ºîÉÊ¤Ë¡¢ÄÇÌÚÃÎ¿Î¤Î¼ê½ñ¤¤Î²Î»ì¤ò¤Î¤»¤¿¿´²¹¤Þ¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÀ¸³è¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¤Ê¤É¡¢ÄÇÌÚÃÎ¿Î¤¬Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÅÌÁ³¤Ê¤ë¤Þ¤Þ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Æüµ²èÁü¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤âÆüµ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤Ï¡¢My Hair is Bad¤¬½é¤á¤ÆÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£My Hair is Bad¤Ï9·î¤è¤ê¡ã¥Î¡¼¥Ö¥ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÄÇÌÚÃÎ¿Î(Vo/G)¤¬ÄÖ¤Ã¤¿¡ÈÊë¤é¤·¡ÉÆüµ¡Û
¢£¿·¶Ê¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤è¡×
2026Ç¯1·î21Æü(¿å)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/mhib_kk
¡Ú¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤è¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¥á¡¼¥«¡¼¡Û
¿·¶Ê¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÈÊë¤é¤·¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òËä¤á¹þ¤ß¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¼Ì¿¿¤ò´°À®¤µ¤»¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡È#¥Þ¥¤¥Ø¥¢Êë¤é¤·¡É¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢X¤â¤·¤¯¤ÏInstagram¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡§2·î28Æü(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç
¾ÜºÙ¡§https://play.umusic.com/mhib-kokokura-stamp
¢£¥É¥é¥Þ¡ØÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï2026Ç¯1·î´ü ¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ
2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¥¹¥¿¡¼¥È
¢¨Ëè½µ¶âÍË ¤è¤ë11:15¡Á¿¼Ìë0:15
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï24¶É (¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)
¢§¥¥ã¥¹¥È
¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡¡郄¶¶¤Ò¤«¤ë¡¡ÂçÁÒ¹§Æó¡¡¿åß·¿Â¸ã¡¡ÊÒ»³Í§´õ¡¡¸÷ÀÐ ¸¦
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ë²è¡§¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡¡²ÅÄ½¤°ì
µÓËÜ¡§²ÅÄ½¤°ì¡¡¶áÆ£·¼²ð¡¡¼é²°Ê¸Íº
²»³Ú¡§ÃÓ±ÊÀµÆó
´ÆÆÄ¡§²ÅÄ½¤°ì¡¡¶áÆ£·¼²ð¡¡Åì¤«¤Û¤ê
´ë²è¶¨ÎÏ¡§°ÂÆ£ÀôÈþ(¥ª¥Õ¥£¥¹ºî)
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£ºê³¨»°(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¡¡»³ËÜ´îÉ§(MMJ)¡¡¿¹ °ìµ¨(MMJ)
À©ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦MMJ
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.tv-asahi.co.jp/tanteisan/
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/tanteisan_ex
¡¦¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/tanteisan_ex
¡¦¸ø¼°TikTok¡§ https://www.tiktok.com/@tanteisan_ex
¡¦TVer¡§https://tver.jp/series/sra88gak1p
¢£¡ãMy Hair is Bad¡Ö¥Î¡¼¥Ö¥ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ä¥¢¡¼¡×¡ä
09·î18Æü(¶â)¡¡°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
open18:00 / start19:00
09·î19Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
open17:00 / start18:00
09·î22Æü(²Ð/½Ë)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
open17:00 / start18:00
09·î23Æü(¿å/½Ë)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
open16:00 / start17:00
10·î16Æü(¶â)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
open18:00 / start19:00
10·î17Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
open17:00 / start18:00
10·î23Æü(¶â)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
open18:00 / start19:00
10·î24Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
open17:00 / start18:00
11·î06Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda(TOKYO)
open18:00 / start19:00
11·î07Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda(TOKYO)
open17:00/ / start18:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡Ú¤ä¤ó¤´¤È¤Ê¤Àè¹Ô¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§1/21(⽔)18:00¡Á2/8(⽇)23:59
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/mhib-2026/noble/
