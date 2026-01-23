¡Ú¿·ÂÎÁà¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×Áª¼ê¸¢¡Û³«Ëë¡¡130¥Áー¥àÁíÀª983¿Í¥¨¥ó¥È¥êー¡¡²ÚÎï¤Ê±éµ»¶¥¤¦¡ÚÄ¹Ìî¡Û
¸©Æâ³°¤«¤é130¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¿·ÂÎÁà¤ÎÂç²ñ¤¬23Æü¡¢Ä¹Ìî»Ô¤Ç³«Ëë¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬²ÚÎï¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî»Ô¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥ó¥°¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¿®½£ÇÕ Ä¹Ìî¸©¿·ÂÎÁà¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡£
¡Ö29²óÌÜ¡×¤Îº£Ç¯¤Ï¸©Æâ³°¤Î¾®³ØÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç130¥Áー¥à¡¦ÁíÀª983¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
23Æü¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø3Ç¯À¸¤¬3¿Í1¥Áー¥à¤Ç¹ç·×ÅÀ¤ò¶¥¤¦¥¯¥é¥ÖÂÐ¹³¤Î¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õー¥×¤ä¥Üー¥ë¤ò»È¤Ã¤¿±éµ»¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢25Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¥Æ¥ì¥Ó¿®½£¤Ç¤ÏÂç²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤ò£²·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£