·àÃÄ»Íµ¨¤¬4·î¤ËµþÅÔ·à¾ì¤Ç¡ÖÎø¤ËÍî¤Á¤¿¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡×
¡¡4·î¤ËµþÅÔ·à¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë·àÃÄ»Íµ¨¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤¡ÖÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡×¤Î¹çÆ±¼èºà²ñ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ£·ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Æ±Ì¾±Ç²è¡Ê1998Ç¯¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢14Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¦¥§¥¹¥È¥¨¥ó¥É¤Ç½é±é¤µ¤ì¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£·àÃÄ»Íµ¨¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÉñÂæµÓËÜ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Î¥ó¥ì¥×¥ê¥«¸ø±é¤È¤·¤Æ¾å±é¡£18Ç¯¤Î½é±é¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÀÄÌÚ¹ë»á¡Ê¡Ø¥Ð¥±¥â¥Î¤Î»Ò¡Ù±é½Ð¡Ë¤¬±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¡¡Ì¾ºî¡Ö¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡×¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¡¢¼ã¤¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¿È¤ò¾Ç¤¬¤¹¤è¤¦¤ÊÎø¤¬Âç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡©¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È»ö¼Â¤¬¹ªÌ¯¤«¤Ä¼þÅþ¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤é¤ì¡¢Ì¾ºî¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤ËÀâÆÀÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÂ¿¤¯¤¬¼Âºß¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹±é·à¤¬Âç¤¤¯È¯Å¸¤·¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹Ä«¤ò»þÂåÇØ·Ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡Ê¥¦¥£¥ë¡ËÌò¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢ÉðÆ£Þ«¼¡¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¹çÆ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¿ÍÀ¸¤äÅö»þ¤Î·à¾ìÊ¸²½¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯·Ú²÷¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢»Íµ¨¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤ò½é¤á¤Æ¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤â¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ò°¦¤¹¤ë´î¤Ó¤ä±é·à¤Ø¤Î°¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤Ï4·î25Æü¤«¤é5·î24Æü¤Þ¤Ç¡£