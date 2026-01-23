¡ØÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¡Ù¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¸¤¼ï5Áª¡¡ÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Í×°ø¤ä¥±¥¢¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç
¡ÖÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¸¤¼ï5Áª
¸¤¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÈéÉæ¤Î¼Á¤äÌÓÊÂ¤ß¤ÎÆÃÄ§¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃÄê¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö¤Ê¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤â¸¤¼ï¤´¤È¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¸¤¼ï¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1.¼Æ¸¤
¼Æ¸¤¤ÏÆüËÜ¤ÇÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÈéÉæ±ê¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¸¤¼ï¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢´Ä¶Ãæ¤Î²ÖÊ´¤ä¥À¥Ë¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÈéÉæ¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢·ã¤·¤¤¤«¤æ¤ß¤¬½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Æ¸¤¤ÎÌÓ¤ÏÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÈéÉæ¤Î¾õÂÖ¤¬³°¤«¤é¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¾É¾õ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÅÙ¤«¤æ¤ß¤¬½Ð¤ë¤È¼¹Ù¹¤ËçÓ¤á¤¿¤ê³ú¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½ý¸ý¤«¤éºÙ¶Ý¤¬Æþ¤Ã¤ÆÆó¼¡´¶À÷¤òµ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
2.¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¡¦¥Ñ¥°
¤³¤ì¤é¤Î¸¤¼ï¤Ï¡ÖÃ»Æ¬¼ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢´é¤ËÆÈÆÃ¤Î¿¼¤¤¥·¥ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥·¥ï¤Î±ü¤Ë¤ÏÎÞ¤äÈé»é¡¢¿©¤Ù¤«¤¹¤Ê¤É¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¾ï¤Ë¼¾¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ÄÌµ¤À¤¬°¤¤¤¿¤á»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤·¤¿¤ê¡¢ÈéÉæ¤¬¤¿¤À¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ö¥·¥ï¤Î±ê¾É¡×¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Çº¤ß¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Ç¥·¥ï¤Î´Ö¤òÍ¥¤·¤¯¿¡¤¤¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡¢ËýÀÅª¤ÊÈéÉæÉÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¥±¥¢¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
3.¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー
ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¡¢Ë¤«¤ÊÈïÌÓ¤ò»ý¤Ä¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤Ï¡¢ÈéÉæ¤Î¡Ö¾ø¤ì¡×¤¬ºÇÂç¤ÎÅ¨¤Ç¤¹¡£ÌÓ¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼¾µ¤¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÃ¤Ë²Æ¾ì¤äÇß±«¤Î»þ´ü¤Ë¤ÏµÞ·ã¤ËÈéÉæ±ê¤¬°²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈéÉæ¤Ë»éÊ¬¤¬Â¿¤¤ÂÎ¼Á¤Î¸ÄÂÎ¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¤«¤é¤¯¤ë¼¾¿¾¤ä³°¼ª±ê¤âÊ»È¯¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÍ·¤Ó¤¬¹¥¤¤Ê¸¤¼ï¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¨¤ì¤¿¸å¤Ëº¬¸µ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢°ìÈÕ¤ÇÈéÉæ¤¬ÀÖ¤¯¼ð¤ì¾å¤¬¤ë¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµÞÀ¼¾¿¾¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
4.¥È¥¤¥×ー¥É¥ë
¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤ÏÌÓ¤¬È´¤±¤Ë¤¯¤¤°ìÊý¤Ç¡¢ÌÓ¤¬Íí¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢±ø¤ì¤¬ÈéÉæÉÕ¶á¤ËÎ±¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èé»é¤ÎÊ¬Èç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤È¡¢»éÏ³¾É¡Ê¤·¤í¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ù¥¿¤Ä¤¤ä¶¯¤¤¥Ë¥ª¥¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢Åß¾ì¤Ê¤É¤ÏÈéÉæ¤¬Èó¾ï¤Ë´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥«¥µ¥«¥µ¤È¤·¤¿¥Õ¥±¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤«¤æ¤ß¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Èþ¤·¤¤¥«¥Ã¥È¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈéÉæ¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥·¥ã¥ó¥×ー¤äÊÝ¼¾¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¸¤¼ï¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
5.¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Æ¥ê¥¢
¡Ö¥¦¥¨¥¹¥Æ¥£¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤³¤Î¸¤¼ï¤Ï¡¢°äÅÁÅª¤ËÈéÉæ¼À´µ¤ËØí¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÄÂÎ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÈéÉæ¤Î´¥Áç¤ä¤«¤æ¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢Á´¿È¤ÎÈéÉæ¤¬¹Å¤¯¡¢¹õ¤º¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄê¤Î¿©¤ÙÊª¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¸³¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¿©»ö´ÉÍý¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÅ°Äì¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÈéÉæ¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤ÏÂ¾¤Î¸¤¼ï°Ê¾å¤Ë»ô¤¤¼ç¤Î¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È¤È¡¢½Ã°å»Õ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¸¤¼ï¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼ÈéÉæ¤¬ÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¡©
¸¤¤ÎÈéÉæ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÈéÉæ¤è¤ê¤âÇö¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÁ¡ºÙ¤Ç¤¹¡£ÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¸¶°ø¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ºÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡Ö´Ä¶¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤Ç²á¤´¤¹¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¤è¤ë¶õµ¤¤Î´¥Áç¤ÏÈéÉæ¤Î¿åÊ¬¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤òÄã²¼¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª»¶Êâ¤ÇÉÕÃå¤¹¤ë²ÖÊ´¤ä¡¢²È¤ÎÃæ¤Î¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¡¢¿©¤ÙÊª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆÃÄê¤ÎÀ®Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¿±þ¡×¤âÂåÉ½Åª¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆËèÆü¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Àö¾ôÎÏ¤Î¶¯¤¹¤®¤ëÀÐ¸´¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢ÈéÉæ¤ò¼é¤ëÉ¬Í×¤Ê»éÊ¬¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈ©¤ò¼å¤¯¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¡Ö¥±¥¢¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
°¦¸¤¤ÎÈéÉæ¤ò·ò¹¯¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²È¤Ç¤ÎÀµ¤·¤¤¤ª¼êÆþ¤ì¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Í½ËÉ¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Þ¤á¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°
¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¡¢Ã±¤ËÌÓÊÂ¤ß¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢ÈéÉæ¤ÎÄÌµ¤À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¸Å¤¤ÌÓ¤ä±ø¤ì¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÓ¤¬Íí¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢ÈéÉæ¤Ë¶õµ¤¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¤¹â²¹Â¿¼¾¤Ê´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆüÍ¥¤·¤¯¥Ö¥é¥·¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÈéÉæ¤Ø¤ÎÅ¬ÅÙ¤Ê»É·ã¤¬·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÈéÉæËÜÍè¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾®¤µ¤ÊÀÖ¤ß¤ä¼¾¿¾¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯µ¤¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àµ¤·¤¤¥·¥ã¥ó¥×ー
¥·¥ã¥ó¥×ー¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£É¬¤º¸¤ÀìÍÑ¤ÎÄã»É·ã¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ©¤è¤ê¤â¤Ì¤ë¤¤¤È´¶¤¸¤ë²¹ÅÙ¡Ê35ÅÙÁ°¸å¡Ë¤Î¤ªÅò¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥´¥·¥´¥·¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àö¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¢¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯Àö¤¦¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡Ö¤¹¤¹¤®¡×¤È¡Ö´¥Áç¡×¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥×ー¤ÎÀ®Ê¬¤¬ÈéÉæ¤Ë»Ä¤ë¤È±ê¾É¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÃúÇ«¤ËÎ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï¥É¥é¥¤¥äー¤Î²¹É÷¤¬Ç®¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈïÌÓ¤Îº¬¸µ¤Þ¤Ç´°Á´¤Ë´¥¤«¤¹¤³¤È¤¬¡¢¶Ý¤ÎÈË¿£¤òËÉ¤°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
À¶·é¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê
¸¤¤¬Ä¹»þ´Ö²á¤´¤¹¾ì½ê¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢ÈéÉæ¤Ø¤Î»É·ã¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤¬»È¤¦¥Ù¥Ã¥É¤äÌÓÉÛ¤Ë¤Ï¡¢È´¤±ÌÓ¤ä¥Õ¥±¤ò±Â¤Ë¤¹¤ë¥À¥Ë¤¬ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÀöÂõ¤·¡¢Å·Æü´³¤·¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Éô²°¤Î¶õµ¤¤Î¾õÂÖ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£´¥Áç¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÈéÉæ¤¬¥«¥µ¥«¥µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼¾µ¤¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤ÈºÙ¶Ý¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¼¾´ï¤ä½ü¼¾µ¡¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ²÷Å¬¤Ê¼¾ÅÙ¡Ê50¡ó～60¡óÄøÅÙ¡Ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈéÉæ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤òÀµ¾ï¤ËÊÝ¤Ä¥µ¥Ýー¥È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î´Ñ»¡
ºÇ¹â¤Î¥±¥¢¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤è¤ëÆü¡¹¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¸¤¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö¤«¤æ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎ¤ò¤É¤³¤«¤Ë»¤¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤ò¤º¤Ã¤ÈçÓ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Éï¤Ç¤ë»þ¤ËÌÓ¤ò¤«¤Ê¬¤±¤ÆÈéÉæ¤Î¿§¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¼ª¤ä»Ø¤Î´Ö¤«¤é·ù¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Û¾ï¤òÁá¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼£ÎÅ´ü´Ö¤âÃ»¤¯ºÑ¤ß¡¢°¦¸¤¤¬¿É¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤â¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ò¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î»þ´Ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤ÎÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢¸¤¼ï¤´¤È¤ÎÂÎ¼Á¤òÍý²ò¤·¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÉ¤²¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤äÁÝ½ü¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê°¦¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ò¤ä¤«¤ÊÈ©¤ò¼é¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤¬¾¯¤·°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°¦¸¤¤Ï¤è¤ê²÷Å¬¤Ç¹¬¤»¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)