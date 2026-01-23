Êâ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¥â¥Á¥ÙÇú¾å¤¬¤ê¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°ÆþÌç
¡Ú¡È¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡É¤Î¥¹¥¹¥á¡Û
Àµ·îÂÀ¤ê¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÏÀµÄ¾¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¸½¼ÂÅª¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¤±¿Æ°¤¬¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Êµ»½Ñ¤âÂÎÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢º£Æü¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¿¤ÀÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤ÏÃ±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤½¤³¤ÇÍê¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤¤¤Þ¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊâ¤¤¿¤¤¡×¤Ø¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥Î¡É¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°ìºü¤Î¹©É×¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à1¡ÛÊâ¤¯¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡È¸«¤¨¤ë²½¡É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡
HUAWEI¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ë
¡ÖHUAWEI WATCH 5¡×¡Ê7Ëü6780±ß¡Ë
¢¥¼Ì¿¿¤Î¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤òÃ±¤Ê¤ë°ÜÆ°¤äµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¡ÖÂÎÄ´´ÉÍý¤ò´Þ¤á¤¿±¿Æ°½¬´·¡×¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡£Êâ¿ô¤ä¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜ¥í¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü¡¹¤Î±¿Æ°ÎÌ¤Î¿ä°Ü¤ò¥°¥é¥Õ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡ÖHUAWEI WATCH 5¡×¤Ï¡¢»ØÀè¤ÇÂ¬Äê¤Ç¤¤ëÆÈ¼«¥»¥ó¥µ¡¼¡ÖX-TAP¡×¤òÅëºÜ¡£¿´Çï¿ô¤ä·ìÃæ»ÀÁÇ¥ì¥Ù¥ë¡¢ÈéÉæ²¹¤Ê¤É¤ò¤ï¤º¤«¿ô½½ÉÃ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Êâ¤¯Á°¸å¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Ã»»þ´Ö¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤¹¤Ù¤¤«¡¢¾¯¤·µ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤»¤½¤¦¤«¡£´¶³Ð¤ËÍê¤é¤ºÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤ËÊâ¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Êâ¹ÔÃæ¤ÎÁàºî¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤ÎÆ°¤¤À¤±¤ÇÄÌÃÎ¤Î³ÎÇ§¤äÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢²èÌÌ¤ò¶Å»ë¤·¤¿¤êÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êâ¤¯Î®¤ì¤òÊø¤µ¤º»È¤¨¤ëÁàºîÀ¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤È¤ÎÁêÀ¤â¡ý¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÉ¸½à»ÈÍÑ¤ÇÌó4.5Æü¡¢¾ÊÅÅÎÏ¥â¡¼¥É¤Ê¤éºÇÂç¤ÇÌó11Æü»ýÂ³¡£ËèÆü¤Î½¼ÅÅ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤Àß·×¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö½¼ÅÅ¤·Ëº¤ì¤Æº£Æü¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â·ÑÂ³¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£µÏ¿¡¦ÂÎÄ´ÇÄ°®¡¦ÁàºîÀ¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦´ðËÜ¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¨¤ë1ËÜ¤Ç¤¹¡£
>> HUAWEI
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à2¡Û¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¤Î¤â°ì¶½
Nothing¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë
¡ÖCMF Watch 3 Pro¡×¡Ê1Ëü3800±ß¡Ë
¢¥º¸¤«¤é¡§¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤Î4¿§Å¸³«
¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÏËèÆü¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤³¤½°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¡ÖCMF Watch 3 Pro¡×¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥óÈ¯¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ö¥é¥ó¥ÉNothing¤é¤·¤¤¥â¥À¥ó¤Ç·Ú²÷¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Âç¤¤ÊÉð´ï¡£ÏÓ¸µ¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸ÄÀ¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢²Á³Ê¤Ï1Ëü±ßÂæ¤È¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤ÀßÄê¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï1.43¥¤¥ó¥Á¤ÎAMOLED¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¡£É½¼¨ÎÎ°è¤¬¹¤¯¡¢Êâ¹ÔÃæ¤Ç¤â¾ðÊó¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¾ï»þÉ½¼¨¤È¼«Æ°µ±ÅÙÄ´À°¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÌÌ¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤à¼ê´Ö¤¬¸º¤ë¤Î¤â¼ÂÍÑÅª¡£IP68ÁêÅö¤ÎËÉ¿åËÉ¿Ð»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤¨¤ëÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹µ¡Ç½¤Ï131¼ïÎà¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÎµÏ¿¤â¼«Æ°¤Ç´ÉÍý¡£¿´Çï¿ô¤ä·ìÃæ»ÀÁÇ¡¢¿çÌ²¤Ê¤É¤ò24»þ´Ö¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¤¡¢Êâ¤¤¤¿ÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü¡¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç13Æü´Ö»ýÂ³¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢ÉÑÈË¤Ê½¼ÅÅ¤òµ¤¤Ë¤»¤º»È¤¨¤ë¤Î¤Ï·ÑÂ³¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
>> Nothing
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à3¡ÛÆü¾ï¤«¤é¥¿¥Õ¤Ê¾ìÌÌ¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤ë1ËÜ
GARMIN¡Ê¥¬¡¼¥ß¥ó¡Ë
¡ÖVenu 4 41mm¡×¡Ê7Ëü9800±ß¡Ë
¢¥¥«¥é¡¼¤Ï¼Ì¿¿¤ÎSlate/Black¤Î¤Û¤«¡¢Luna Gold/Bone¡¢Silver/Periwinkle¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¹Ò¶õ¡¦GPSÊ¬Ìî¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤Á¡¢Ä¹Ç¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿GARMIN¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖVenu 4 41mm¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤è¤ê°ì²ó¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢±¿Æ°»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü¾ï»È¤¤¤â¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡£¼ê¼ó¤Ø¤Î¼ý¤Þ¤ê¤¬¤è¤¯¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤«¤é»Å»öÃæ¤Þ¤Ç¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ð¤º¿È¤ËÃå¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
1.2¥¤¥ó¥Á¤ÎAMOLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï»ëÇ§À¤¬¹â¤¯¡¢²°³°¤Ç¤â¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¡£GarminÆÈ¼«¤Î¡ÖBody Battery¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥ì¥Ù¥ë¤äHRV¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÉ¸¤ò°ìÍ÷¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò´¶³Ð¤À¤±¤ËÍê¤é¤º³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¿çÌ²¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÆâ¥ê¥º¥à¤È¤Î¥º¥ì¤â´Þ¤á¤Æ¿çÌ²¤Î·¹¸þ¤ò²Ä»ë²½¡£Ìë¤Ë·Ú¤¯Êâ¤¤¤¿Æü¤Ï¿²¤Ä¤¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡¢µÕ¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë»þ´Ö¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¤Ê¤É¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÈÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Î´Ø·¸¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢LED¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥È¤òÆâÂ¢¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°Å½ê¤ä²°³°¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥Õ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¡£·ò¹¯´ÉÍý¤ÎºÙ¤ä¤«¤µ¤È¡¢´Ä¶¤òÁª¤Ð¤º»È¤¨¤ë¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÍ³Íè¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿GARMIN¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò¼´¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤«¤é¾¯¤·¥Ï¡¼¥É¤Ê¾ìÌÌ¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë1ËÜ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
>> GARMIN
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à4¡ÛÂÎÄ´´ÉÍý¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥ó¥°
SOXAI¡Ê¥½¥¯¥µ¥¤¡Ë
SOXAI RING 2¡Ê3Ëü9980±ß¡Ë
¢¥¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥º¤Ï8¡Á26¹æ¤ÎÁ´10¥µ¥¤¥º¤òÅ¸³«¤·¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤ä¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É5¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¶áÇ¯¡¢¡Ö¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë·ò¹¯´ÉÍý¡×¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»ØÎØ·¿¤Î¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖSOXAI RING 2¡×¤Ï¡¢¼ê¸µ¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤À¤±¤Ç°ìÆü¤Î³èÆ°¤ä¿çÌ²¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥ê¥ó¥°¡£
¥Á¥¿¥ó¹ç¶âÁÇºà¤Î¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ÏÉý¤ï¤º¤«6.7mm¤È·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿çÌ²»þ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯Ãå¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ￼
¤Þ¤¿¡¢ËÜµ¡¤Ë¤ÏÆÈ¼«³«È¯¤Î¸÷ÅÅÍÆÀÑÌ®ÇÈ¡ÊPPG¡Ë¥»¥ó¥µ¡¼¡ÖDeep Sensing¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¿´Çï¿ô¤ä·ìÃæ»ÀÁÇ¥ì¥Ù¥ë¡¢ÈéÉæ²¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¹âÀºÅÙ¤ËÂ¬Äê¡£ÆÃ¤Ë¿çÌ²¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ä¿çÌ²¸úÎ¨¡¢Ìµ¸ÆµÛ¤Î·¹¸þ¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯Âª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æü¡¹¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÈµÙÂ©¤Î¼Á¡É¤â²Ä»ë²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤òµÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Ê³ØÅª¤ÊÉ¾²Á¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¹¥³¥¢»»½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ä²óÉü·¹¸þ¤òÐíâ×¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£ ￼
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏºÇÂç14Æü´Ö¤ÎÏ¢Â³¶îÆ°¤ò¸Ø¤ê¡¢½¼ÅÅ¤Î¼ê´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÀ¤âËèÆü»È¤¤¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë100mËÉ¿å»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢¼êÀö¤¤¤ä¥·¥ã¥ï¡¼¡¢¥×¡¼¥ë¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤â³°¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
>> SOXAI
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à5¡Û³«Êü´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡È²»¡É¤â¾ù¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è
JBL¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ó¡¼¥¨¥ë¡Ë
¡ÖJBL Soundgear Clips¡×¡Ê1Ëü8700±ß¡Ë
¢¥¥«¥é¡¼¤Ï¼Ì¿¿¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥³¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î4¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
Æü¾ï¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ë¡¢²»³Ú¤ò¼«Á³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¿Í¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜºî¡£¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤Àß·×¤Ç¼þ°Ï¤Î²»¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢JBL¤é¤·¤¤¡È²»¤Î¿Ä¡É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ÁõÃå¤Ï¡¢ÃåÃ¦¤¬ÍÆ°×¤Ê¥¯¥ê¥Ã¥×¼°¡£¥á¥â¥ê¡¼¥ï¥¤¥ä¡¼Æþ¤ê¤ÎTPUÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼ª¤Î·Á¤òÁª¤Ð¤º°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼´¶³Ð¤Ç¿È¤ËÃå¤±¤é¤ì¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
²»¼ÁÌÌ¤Ç¤Ï¡¢11mm¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÈOpenSound¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅëºÜ¡£Äã²»¤òÊä¶¯¤¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó·¿¤Ê¤¬¤éÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»Ï³¤ì¤òÍÞ¤¨¤ëJBL SonicArcÀß·×¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤âÈ´¤«¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇÌó8»þ´Ö¡¢¥±¡¼¥¹Ê»ÍÑ¤ÇºÇÂçÌó32»þ´Ö¡£IP54ÁêÅö¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤äµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°Ãæ¤Î²»³Ú¤«¤éÄÌÏÃ¤Þ¤Ç¡¢µ¤Éé¤ï¤º»È¤¨¤ë°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
>> JBL
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à6¡Û¹üÅÁÆ³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤ò²»¼Á½Å»ë¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
SHOKZ¡Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡ÖOpenDots ONE¡×¡Ê2Ëü7880±ß¡Ë
¢¥¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î3¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¹üÅÁÆ³¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëSHOKZ¤¬¡¢¡Ö¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢²»¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÂç¤¤¯°ú¤¾å¤²¤¿¤Î¤¬¤³¤Á¤é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È¤Ê¤¬¤éÄ°¤¡É¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢²»³ÚÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤âÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤¿°ìÂæ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Dolby Audio¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥ÉÀß·×¡£²»¤¬¼ª¸µ¤Ë¼«Á³¤È¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²»¤ÎÎØ³Ô¤ä¥ê¥º¥à´¶¤¬Ëä¤â¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°Ãæ¤Ç¤â³Ú¶Ê¤ÎÍÞÍÈ¤ò´¶¤¸¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Êâ¤¯¥Æ¥ó¥Ý¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ä¹Ç¯Ëá¤¤¤Æ¤¤¿¡È¼þ°Ï¤È¶¦Â¸¤¹¤ëÄ°¤¿´ÃÏ¡É¤â·òºß¡£²»³Ú¤ËË×Æþ¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÆµÛ¤äÂ±¿¤Ó¤Î´¶³Ð¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Êâ¤¯»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ë½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¤Ç²»¼Á¤ÏÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤âÊÄºÉ´¶¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÍßÄ¥¤ê¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë¡¢SHOKZ¤é¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç±þ¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇÌó8»þ´Ö¡¢¥±¡¼¥¹Ê»ÍÑ¤ÇºÇÂçÌó32»þ´Ö¤ÎºÆÀ¸¤ËÂÐ±þ¤·¡¢IP54ÁêÅö¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
>> SHOKZ
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à7¡Û²»¼Á¤ÈÁõÃå´¶¤ÎÎÉ¤µ¤ò¹â¼¡¸µ¤Ç¼Â¸½
HUAWEI¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ë
¡ÖHUAWEI FreeClip 2¡×¡Ê2Ëü7280±ß¡Ë
¢¥¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥× ￼
¡ÖFreeClip 2¡×¤Ï¡¢Á°ºî¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¼Ò³«È¯¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¿¶Æ°ÈÄ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊËÜÂÎ¤Ê¤¬¤é¡¢²»¤Î¸ü¤ß¤È°ÂÄê´¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿ºÆÀ¸¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÒ¼ª¤ï¤º¤«Ìó5.1g¤È¤¤¤¦·ÚÎÌÀß·×¤Ï¡¢¼ª¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ºÄ¹»þ´Ö¤ÎÁõÃå¤Ë¤âÅ¬±þ¡£º¸±¦¤¬¼«Æ°¤Ç¼±ÊÌ¤µ¤ì¤ë¹½Â¤¤Î¤¿¤á¡¢¤É¤Á¤é¤Î¼ª¤Ë¤âÌÂ¤ï¤ºÁõÃå¤Ç¤¡¢Æü¡¹¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯²»³Ú¤ä²»À¼¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢IP57¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢´À¤ä±«¤Ë¶¯¤¯¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Íî²¼¸¡ÃÎµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëü¤¬°ìÊÒÊý¤¬³°¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤â¤¦ÊÒÊý¤«¤é¥¢¥é¡¼¥È¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇÌó9»þ´Ö¡¢¥±¡¼¥¹Ê»ÍÑ¤ÇºÇÂçÌó38»þ´Ö¤ÎºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
>> HUAWEI
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à8¡ÛÊâ¤¯¤Û¤É¤Ë¥Þ¥¤¥ë¤¬Ãù¤Þ¤ëANA¸ø¼°¥Ý¥¤³è¥¢¥×¥ê
ANAX¡Ê¥¨¥¤¥¨¥Ì¥¨¡¼¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡ÖANA Pocket¡×
¡ÖANA Pocket¡×¤Ï¡¢ÅÌÊâ¡¦ÅÅ¼Ö¡¦¼«Å¾¼Ö¡¦¼Ö¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥¤¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ëANA¸ø¼°¤Î¥Ý¥¤³è¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Þ¥¤¥ë¡×¤È¤¤¤¦¤ÈÎ¹¹Ô¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÄÌ¶Ð¤ä³°½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î°ÜÆ°¤¬¤½¤Îµ¯ÅÀ¡£
Êâ¿ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯°ÜÆ°µ÷Î¥¤ä¼êÃÊ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ·×Â¬¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤ËÅÌÊâ¤ä¼«Å¾¼Ö¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿¥¨¥³¤Ê°ÜÆ°¤Ï¸úÎ¨¤è¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³ÍÆÀ¤Ï¡¢°ÜÆ°¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²Ã»»¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤äµ÷Î¥¤Ç¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸·Á¼°¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£
°ìÄêµ÷Î¥¤òÊâ¤¯¡¢°ÜÆ°ÎÌ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¡¢Ãù¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¬¥Á¥ã·Á¼°¤ÇANA¤Î¥Þ¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¥Þ¥¤¥ë¤ÏÄê´üÅª¤ËANA¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥¯¥é¥Ö¤ØÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥¤¥ë»Ä¹â¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¡£°ÜÆ°ÎÌ¤¬Â¿¤¤¿Í¤Û¤ÉÀ®²Ì¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤òÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤¤¤¿»ÅÁÈ¤ß¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
>> ANA Pocket
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à9¡ÛÆü¾ï¤Î»Ù½Ð¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡¢ÈÆÍÑ·¿¤Î°ÜÆ°¥Ý¥¤³è¥¢¥×¥ê
GeoTechnologies¡Ê¥¸¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¡Ë
¡Ö¥È¥ê¥Þ¡×
°ÜÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤òµÏ¿¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÏÂ¾¤Î¥¢¥×¥ê¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤ÏÃù¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆüÍÑÉÊ¤äÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤·Á¤Ç´Ô¸µ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Amazon¥®¥Õ¥È·ô¤äPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¸ò´¹Àè¤¬Ãæ¿´¡£ÆÃÄê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äÍÑÅÓ¤Ë¤Ò¤â¤Å¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Öº£Æü¤ÎÇã¤¤Êª¡×¡ÖÆü¡¹¤Î»Ù½Ð¡×¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥È¥ê¥Þ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¸¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÃÏ¿Þ¤ä¸òÄÌ¥Ç¡¼¥¿¤òÄ¹Ç¯°·¤Ã¤Æ¤¤¿´ë¶È¡£ÅÌÊâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¼Ö¤ò´Þ¤á¤¿Æü¾ï¤Î°ÜÆ°µ÷Î¥¤½¤Î¤â¤Î¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¡¢ÄÌ¶Ð¤äÇã¤¤Êª¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°½Ð¤Þ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°Õ¼±¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¤ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢°ÜÆ°°Ê³°¤ÎÃù¤áÊý¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Apple¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤äGoogle Fit¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢Êâ¿ô¤ä¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤ò¼«Æ°¤ÇµÏ¿¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Î±¿Æ°ÎÌ¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¸³è¤ËÌòÎ©¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
>> ¥È¥ê¥Þ
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à10¡Û¥Ý¥±¥â¥ó¤È³¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¤ª»¶Êâ¥¢¥×¥ê¤Î¶â»úÅã
Niantic¡Ê¥Ê¥¤¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë
¡ÖPokémon GO¡×
À¤³¦Ãæ¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤ä¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤º¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖPokémon GO¡×¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤éÇ¯·î¤ò½Å¤Í¤¿º£¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ò½¸¤á¤ë¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¡È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¡É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê³¹¤ä¸ø±à¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤¬¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£Äê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢Êâ¤¡¢²ñÏÃ¤·¡¢ÂÎ¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ëÎ®¤ì¤¬¼«Á³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖPokémon GO ¥ï¥¤¥ë¥É¥¨¥ê¥¢¡§Ä¹ºê¡×¤Ç¤Ï¡¢3Æü´Ö¤ÇÌó42Ëü¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢ÁíÊâ¹Ôµ÷Î¥¤ÏÌó480Ëükm¤òµÏ¿¡£¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î»Å³Ý¤±¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¤¸³¹¤òÊâ¤¡¢Æ±¤¸ÂÎ¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ú¤·¤µ¡É¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Á³¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¾ï¤Ç¤Ï°ì¿Í¤ÇÌÛ¡¹¤ÈÊâ¤¯¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤â¡¢¡ÖPokémon GO¡×¤ò²ð¤¹¤³¤È¤Ç¡ÖÃ¯¤«¤ÈÆ±¤¸»þ´Ö¡¦Æ±¤¸¾ì½ê¤ò¶¦Í¤¹¤ëÂÎ¸³¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤òÊâ¤¯ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï½éÂÐÌÌÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òÄ¹¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£©Niantic ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokémon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
>> Pokémon GO
