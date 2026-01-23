¡ÚÂçÀã·Ù²ü¡Ûµû¾Â»Ô¤ÇÀÑÀã£²¥áー¥È¥ëÄ¶¡¡25Æü¤Ë¤«¤±Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¡¡Í½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î²ÄÇ½À¤â ¡Ô¿·³ã¡Õ
¿·³ã¸©Æâ¤Ï»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µû¾Â»Ô¤Ç¤ÏÀÑÀã¤¬2¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¸òÄÌ¾ã³²¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»ë³¦¤¬¤«¤¹¤à¤Û¤É¤ÎÀã¡£Æ»Ï©¤ÎÉ¸¼±¤Ï¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÄ¹²¬»Ô¡£24»þ´Ö¤Ç38¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¡¢½»Ì±¤¬Àã¤«¤¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Þ¤¿¤¤ç¤¦¤ÎÌë¤«¤é¹ß¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¿´ÇÛ¤Ç¡×
¡Ò½»Ì±¡Ó
¡Ö¡ÊÀã¤«¤¤Ï¡Ë¤¤ç¤¦¤³¤ì¤Ç3²óÌÜ¤°¤é¤¤¡£Í½ÁÛ¤Ç¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¹ß¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹ß¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×
JR¤Î¿®±ÛËÜÀþ¤ä¾å±ÛÀþ¤Ê¤É¤Ï°ìÉô¶è´Ö¤Ç¡¢ÂçÀã¤Î¤¿¤á±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤ÏÈØ±ÛÆ»¤Î°ÂÅÄ¥¤¥ó¥¿ー¤«¤é²ñÄÅ¼ã¾¾¥¤¥ó¥¿ー´Ö¤Ç¡¢24ÆüÁáÄ«¤«¤éÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹°ú¤¯´¨ÇÈ¡£¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ï25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤ÇÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
24ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤ëÀã¤ÎÎÌ¤Ï¡¢Ãæ±Û¤Î»³±è¤¤¤Ç70¥»¥ó¥Á¡¢Ãæ±Û¤È²¼±Û¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç40¥»¥ó¥Á¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ»³±è¤¤¤ÇºÇÂç70¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ¤ÇºÇÂç50¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï25Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£