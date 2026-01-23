»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¿·¶Ê¡ÖBlue Noise¡×¤Ç¥¢¥Ë¥áOP¤Ë½éÄ©Àï¡ª¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤¿É½¸½¤Î¸ü¤ß
»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¡¢Ryosuke YamadaÌ¾µÁ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎCD¥·¥ó¥°¥ë¡ØBlue Noise¡Ù¤ò1·î14Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£É½Âê¶Ê¡ÖBlue Noise¡×¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡Ù-¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ-¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥áOP¤ò¼ê³Ý¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£ ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ØBlue Noise¡Ù¤¬¼¨¤·¤¿É½¸½¤Î¿¶¤êÉý¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢»³ÅÄ¤Î¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤âÇ÷¤ê¤¿¤¤¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¡¢ÏÃÂêºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤ÇÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤Ëµ¯ÍÑ¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤âÇ§¤á¤¿¡ÈÀ¼¤Î±éµ»¡É¤ËÃíÌÜ
»³ÅÄ¤ÏHey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥½¥í³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌó12Ç¯¤Ö¤ê¤Î²»³Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØSWITCH¡Ù¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯2·î¤ËÂè2ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡Øsnow moon¡Ù¡¢4·î¤Ë½é¤Î¥½¥í¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRED¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤â´º¹Ô¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿É½¸½ÎÏ¤È°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤1st CD¥·¥ó¥°¥ë¡ØBlue Noise¡Ù¤Ï¡¢¡ØRED¡Ù¤ò·Ð¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½ÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÉ½¸½¤Î¸ü¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºî¤À¡£¥¯¡¼¥ë¤È¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¥½¥í¤À¤«¤é¤³¤½À®Î©¤¹¤ë¡È1¶Ê¤ÎÃæ¤Î¥É¥é¥ÞÀ¡É¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¥ï¡¼¥¯¤âÄ°¤¤É¤³¤í¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢³ÆÈ×¶¦ÄÌ¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¡ÖHigh High High¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤Ç¡¢¤½¤Î¡È¸½ºßÃÏ¡É¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
É½Âê¶Ê¡ÖBlue Noise¡×¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¤Î¼ÀÁö´¶¤Ë¡ÈÏÂ¡É¤ÎÍ×ÁÇ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤è¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ô¤¤¥Ó¡¼¥È¤Ç¶î¤±È´¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂ¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤¬»ý¤Ä¶ÛÄ¥´¶¤ä»þÂå¤Î¶õµ¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¼Á´¶¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£MV¤Ç¤ÏÏÂÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»³ÅÄ¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö»³ÅÄ¤¯¤ó¤Îºî¤ëÀ¤³¦¤¬¤¹¤¡×¡Ö²¿²ó¤âÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÃæÆÇÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸«¤é¤ì¡¢²»¤È±ÇÁü¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
ºòÇ¯½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«¤é»Ö´ê¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥½¥í³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£·Ð¸³ÃÍ¤¬¤â¤Î¤ò¤¤¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤À¤Ã¤¿¤é¼«¿®»ý¤Ã¤Æ»³ÅÄÎÃ²ð¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄ¡£¥¢¥Ë¥áOP¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Æþ¸ý¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À»³ÅÄ¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£