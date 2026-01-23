「髪型どうした！」「いやもう誰!?」昨年10月に４か月ぶり実戦復帰→直後に再手術で長期離脱中。シティ31歳MFの最新ショットに脚光「早く戻って来て」
マンチェスター・シティに所属するマテオ・コバチッチの近影が注目を浴びている。
今季開幕前にアキレス腱を手術したコバチッチは、昨年の10月のプレミアリーグ第８節・エバートン戦（２−０）で４か月ぶりに実戦復帰を果たすと、続くアストン・ビラ戦（１−０）でもベンチ入りした。しかし、アキレス腱の怪我は完治していなかったようで、ビラ戦後に再手術を実施。最大５か月の離脱を余儀なくされ、現在も戦列を離れている。
状態が心配されるなか、31歳のクロアチア代表MFは１月22日にインスタグラムを更新。同じく負傷離脱中のチームメイト、ヨシュコ・グバルディオルと並んで椅子に座り、治療を受けながら微笑む様子を公開。少し髪の毛が伸び、ややワイルドになったビジュアルにファンが反応を示した。
「髪型どうした！」
「いやもう誰!?」
「もはや国籍変わった？レベルでイメチェンしてますよね笑」
「右コバチッチか！誰かと思った」
「オーマイガー。なんだその髪の毛」
また「あなたが恋しいよ」「早く戻って来て」など早期復帰を期待するコメントも見られた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「髪型どうした！」怪我で離脱中のコバチッチの最新ショット
今季開幕前にアキレス腱を手術したコバチッチは、昨年の10月のプレミアリーグ第８節・エバートン戦（２−０）で４か月ぶりに実戦復帰を果たすと、続くアストン・ビラ戦（１−０）でもベンチ入りした。しかし、アキレス腱の怪我は完治していなかったようで、ビラ戦後に再手術を実施。最大５か月の離脱を余儀なくされ、現在も戦列を離れている。
状態が心配されるなか、31歳のクロアチア代表MFは１月22日にインスタグラムを更新。同じく負傷離脱中のチームメイト、ヨシュコ・グバルディオルと並んで椅子に座り、治療を受けながら微笑む様子を公開。少し髪の毛が伸び、ややワイルドになったビジュアルにファンが反応を示した。
「髪型どうした！」
「いやもう誰!?」
「もはや国籍変わった？レベルでイメチェンしてますよね笑」
「右コバチッチか！誰かと思った」
「オーマイガー。なんだその髪の毛」
また「あなたが恋しいよ」「早く戻って来て」など早期復帰を期待するコメントも見られた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「髪型どうした！」怪我で離脱中のコバチッチの最新ショット